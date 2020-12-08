Антистресс игрушка

Данная игрушка изготовлена из качественных металлов, а именно из титана и меди. Изделие идеально сбалансировано и способно надолго отвлечь пользователя от стрессов и забот. Также по вашему желанию в центральную ось устройства можно вмонтировать элемент с тритием, который будет непрерывно светиться на протяжении 20 лет.

US $43.49 - 60.99

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Карта памяти

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А данный продавец предлагает приобрести надежные Micro SD карты памяти с объемом от 8 до 128 Гб. Продавец оформил много заказов на данный лот, а покупатели высоко оценивают качество доставки и товар в целом. При заказе советую ознакомиться со всеми техническими характеристиками устройства.

US $2.87 - 16.57

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Магнитный зарядный кабель

А это популярный магнитный зарядный кабель, который поддерживает возможность зарядки при токе в 5А. Длина кабеля составляет 1 метр, а вот цвет и необходимый вам разъем можно выбрать при оформлении заказа. Также для жителей РФ есть возможность заказать товар с местного склада. На кабель оформлено более 8000 заказов.

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US $1.29 - 3.24

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Внешний корпус для 2,5 дюймовых накопителей

Данный корпус изготовлен из алюминиевого сплава и надежно защитит ваш накопитель от возможных повреждений. Также стоит отметить, что данное изделие производит компания Ugreen, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке подобных устройств. У продавца есть несколько моделей изделия, которые имеют некоторые технические отличия, поэтому будьте внимательны при оформлении заказа.

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US $17.72 - 27.05

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Соединительные клеммы

Данные клеммы помогут при прокладке электропроводов в доме или другом помещении, они обеспечат надежное соединение проводом между собой. У продавца можно приобрести упаковки по 30,50 или 100 штук, а также можно выбрать одну из пяти моделей клемм. Товар имеет большую популярность и хорошие рейтинги.

US $4.22 - 21.66

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Инструмент для снятия изоляции

Это один из самых популярных инструментов для снятия изоляции на Aliexpress. Он работает на полуавтоматическом принципе. Устройство может снимать изоляцию с проводов диаметром от 0,2 до 6 миллиметров, также инструмент позволяет устанавливать клеммы на провода диаметром до 6 мм.

US $10.33 - 15.28

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Станок для заточки ножей

А это простой, но невероятно полезный ручной станок для правильно заточки ножей. Устройство позволяет установить точный угол заточки, а заточные камни можно сменять при необходимости. В комплекте со станком можно сразу приобрести заточные камни или докупить их отдельно в любой момент при необходимости.

US $23.10 - 29.85

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Точильный камень

Продолжая тему заточки ножей, хочу также порекомендовать данный точильный камень. Он просто фиксируется на столе, а затем производится заточка ножа. При таком способе заточки, нужно всегда следить за углом, под которым вы держите нож. Точильный камень двух сторонний и имеет разную фракцию по сторонам, также необходимую фракции можно выбрать при оформлении заказа.

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US $13.29 - 29.11

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Зимняя шапка

И последний товар на сегодня это отличная утепленная зимняя шапка, которая продается в семи цветах на ваш выбор. Шапка подойдет как мужчинам, так и женщинам, но у продавца в наличии только один размер потому перед заказом убедитесь, что размер вам подойдет.

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US $3.27 - 3.91

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