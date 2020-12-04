Газовая горелка

Газовая горелка практически незаменимая в походе или на отдыхе, также ее можно использовать и в других целях. Данная модель имеет складную компактную конструкцию и регулятор интенсивности пламени для более удобного использования. Раскладные ножки позволяют поместить на грелку даже довольно большие кастрюли или другие предметы. Горелка проверенна многими покупателями.



US $14.55

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Зарядный кабель

Это качественный и очень популярный зарядный кабель от компании Ugreen, он имеет USB Type-C разъем. Кабель рассчитан на нагрузку в 3А и поддерживает функцию передачи данных на высокой скорости. Кабель можно заказать с разной длиной на ваш выбор от 25 сантиметров до 3 метров. В целом товар заказали более 73000 раз.

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US $1.79 - 4.99

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Наушники

Это популярная модель беспроводных наушников с большими амбушюрами. Покупатели высоко оценивают качество звука в данных наушниках и подчеркивают, что их очень удобно носить. На одном заряде устройство работает до 40 часов, для управления в наушниках используются надежные механические кнопки.

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US $59.27

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Инструмент для резки труб

Далее хочу обратить внимание тех, кто сталкивается с ПВХ трубами на работе или дома. Это качественный и надежный инструмент для резки ПВХ и композитных труб. Инструмент имеет конструкцию, которая позволяет легко заменить режущее лезвие при необходимости. Запасное лезвие можно сразу приобрести в комплекте. Также стоит отметить, что инструмент может отрезать трубы с максимальным диаметром в 36 миллиметров.

US $15.07

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Канцелярский скальпель

А это простой, но часто полезный в любом доме канцелярский скальпель. Нож имеет удобную конструкцию, а также имеет механизм для быстрой замены лезвий, которые всегда можно заказать в необходимом вам количестве. Товар очень популярные и имеет много тысяч продаж у разных продавцов.

US $1.46

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Паяльник

А это популярный паяльник для выполнения различных работ. Устройство имеет возможность регулировки температуры с максимальным значением в 480 градусов Цельсия, текущая температура отображается на цифровом дисплее. Мощность паяльника составляет 80W, также в комплекте можно заказать дополнительные инструменты, припой и другие, полезные для пайки товары.

US $8.15 - 16.06

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Кухонный кран

И замыкает данную подборку функциональный кухонный кран, который имеет сенсорное управление, благодаря чему включать и выключать воду можно одним касанием. Сенсорное управление может быть полезным при мытье посуды, также кран имеет выдвижную лейку и несколько режимов распыления воды.

US $46.96 - 76.80

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А для новых пользователей имеется купон на скидку в US $25.00.

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