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Производитель пива Bud представил свою собственную игровую консоль BL6, которая изготовлен в корпусе в виде ящика с пивом. Для удобства использования и возможности организации пивной вечеринки в любом месте и локации, приставка оснащена проектором с яркостью светодиодной лампы на 500 люменов и с разрешением 720P. Встроенный аккумулятор позволит непрерывно использовать приставку на протяжении двух часов. Производитель также предусмотрел отсек в корпусе приставки для двух банок пива, которые будут сохранять свою температуру на протяжении долгого времени.



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Компания Bud пока не раскрыла технические характеристики приставки, однако она имеет шесть предустановленных игр, таких как: Tekken 7, SoulCalibur VI, Broforce, R.B. I. Baseball 20, Flashlight Freeze Tag и Six Puck. Также стоит добавить, что в комплекте с консолью поставляется два геймпада.

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Однако компания Bud не планирует производить консоль BL6 для массового рынка. Это первый и последний экземпляр, который выставлен на аукцион, торги продлится до 20 ноября. Однако уже сейчас сделано 64 ставки, а стоимость консоли взлетела до 696,969 долларов США.