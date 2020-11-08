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Вся первая партия текилы под брендом Tesla была раскуплена всего за пару часов и это несмотря на достаточно высокую стоимость одной бутылки, которая составляет 250 долларов, объем бутылки составляет 750 миллилитров.

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Бутылки были выполнены в виде электрической молнии и были представлены в онлайн-магазине Tesla.

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История создания бренда текилы от Tesla уходит в апрель 2018 года, кода Илон Маск опубликовал твит, в котором в шуточной форме говорилось, что Илона нашли со слезами на глазах в окружении выпитых бутылок текилы и с табличкой банкрот.

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Тогда все посмеялись и забыли, однако компания уже в октябре того же года зарегистрировала бренд «Teslaquila» в американском бюро регистрации патентов и торговых марок.

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Спустя два года Teslaquila стала реальным продуктом, и была распродана за два часа. Когда выйдет новая партия на рынок компания пока не сообщает.

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Илон Маск всегда отличался способностями заработать внушительные деньги на подобных товарах. Стоит отметить ранее распроданный огнеметы «The Boring Company Flamethrower» или кирпичи, созданные из породы, которая добывается при постройке туннелей.