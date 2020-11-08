Tesla выпустила брендированную текилу - первую партию раскупили за пару часов
Вся первая партия текилы под брендом Tesla была раскуплена всего за пару часов и это несмотря на достаточно высокую стоимость одной бутылки, которая составляет 250 долларов, объем бутылки составляет 750 миллилитров.
реклама
Бутылки были выполнены в виде электрической молнии и были представлены в онлайн-магазине Tesla.
История создания бренда текилы от Tesla уходит в апрель 2018 года, кода Илон Маск опубликовал твит, в котором в шуточной форме говорилось, что Илона нашли со слезами на глазах в окружении выпитых бутылок текилы и с табличкой банкрот.
реклама
Тогда все посмеялись и забыли, однако компания уже в октябре того же года зарегистрировала бренд «Teslaquila» в американском бюро регистрации патентов и торговых марок.
реклама
Спустя два года Teslaquila стала реальным продуктом, и была распродана за два часа. Когда выйдет новая партия на рынок компания пока не сообщает.
реклама
Илон Маск всегда отличался способностями заработать внушительные деньги на подобных товарах. Стоит отметить ранее распроданный огнеметы «The Boring Company Flamethrower» или кирпичи, созданные из породы, которая добывается при постройке туннелей.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила