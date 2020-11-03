Латунные заклепки

Данные заклепки представлены в виде трубочек с литым заполнением. Трубочки продаются диаметром 6 миллиметров, а их длина составляет 90 миллиметров. Изделие отрезается нужного вам размера и заклепывается, к примеру, на рукоятке самодельного ножа или на других изделиях.

US $4.99

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Гирлянда

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Это отличная и очень популярная гирлянда, которая подойдет для украшения любого праздничного мероприятия. Цвет свечения можно выбрать при заказе, также на ваш выбор имеются гирлянды длиной от 5 до 100 метров. Питается устройство от бытовой электросети.

US $2.83 - 31.96

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Мужские ботинки

Скоро зима и возможно вас заинтересуют данные теплые мужские ботинки. Обувь продается во многих цветовых решениях на ваш выбор, также у продавца в наличии имеются все популярные размеры. При выборе необходимого вам размера пользуйтесь специальной таблицей, которая находится на странице продавца.

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US $17.30 - 25.51

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Автомобильная зарядка

Это популярная и стильная автомобильная зарядка, она имеет небольшие размеры, а также высокую мощность с поддержкой функции быстрой зарядки версии QC 4,0. Зарядный блок можно выбрать с разными портами на ваш выбор, также товар можно заказать с доставкой со склада в РФ.

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US $2.99 - 4.99

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Внешний аккумулятор

Это популярный и недорогой внешний аккумулятор с электроемкостью на 10000 мАч. Устройство имеет прочный алюминиевый корпус, на котором имеется два порта для зарядки, а также небольшой цифровой дисплей для отображения уровня оставшегося заряда. Аккумуляторы продаются в двух модификациях, которые отличаются мощностью.

US $10.18 - 15.66

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Спортивные часы

А это интересные спортивные часы с отличным внешним дизайном. Часы можно приобрести в одном из восьми цветов на ваш выбор, а также продавец может отправить товара со склада в РФ. Товар имеет почти 2000 продаж, а также много хороших отзывов от покупателей. Продавец прикладывает к каждому заказу интересный подарок.

US $9.55 - 11.97

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Беспроводная зарядка

Данная зарядка продается в двух модификациях с мощностью на 10 и 15 ватт. Также в комплекте можно приобрести зарядный кабель. Эту беспроводную зарядку покупатели заказали более 15000 раз и оставили много тысяч хороших отзывов. Устройство продается в двух классических цветах.

US $4.51 - 8.30

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Аккумуляторы 18650

И замыкает эту подборку популярные и надежные аккумуляторы типа 18650. В одном заказе можно приобрети от 1 до 10 аккумуляторов, электроемкость одного аккумулятор составляет от 3000 до 3200 мАч. Товар имеют много продаж, а продавец сохранил свой рейтинг на уровне 4,9 из 5.

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US $2.38 - 19.54

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