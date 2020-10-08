Титановый гироскоп

Это отличная игрушка, изготовленная полностью из высококачественного титанового сплава. Она состоит из четырех деталей, которые скрепляют четыре специальных винта. Данное изделие достаточно необычное и редкое, его можно использовать как антистресс игрушку.

US $148.22

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Wi-Fi адаптер

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А это популярный Wi-Fi адаптер, на который покупатели оформили уже почти 5000 заказов. Адаптер поможет подключить любой компьютер к вашей Wi-Fi сети. Также стоит отметить, что при подключении установка драйвера не требуется, а изделие продается в двух классических цветах.

US $4.68 - 5.62

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Фен для пайки

Данное устройство может стать отличным помощником, если вы занимаетесь пайкой различных электрических схем. Это устройство предназначено для быстрого нагрева большой области, таким образом можно без проблем и повреждений отпаивать большие микросхемы. Температуру выходящего воздуха можно регулировать, также в комплекте имеются три сменных наконечника, и запасной нагревательный элемент.

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US $24.91 - 32.82

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Светодиодный фонарик

Данная модель светодиодного фонарика является на сегодняшний день самой популярной на сайте, поскольку объединяет в себе высокую прочность и надежность корпуса, а также высокую яркость свечения. Фонарик можно приобрести в разной комплектации, в том числе можно заказать устройство с разными светодиодами.

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US $4.49 - 14.99

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Беспроводная колонка

Данная колонка от компании MIFA изготовлена в прочном водонепроницаемом корпусе. Колонка имеет небольшие габариты и карабин для подвешивания, к примеру, на рюкзак или другие предметы. Данный товар можно заказать с доставкой из многих стран, также стоит сказать, что покупатели оставили много хороших отзывов о товаре и подчеркивают высокое качество звучания.

US $19.79

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Аккумуляторы

Далее в списке идут аккумуляторы от фирмы LiitoKala типа 18650. Данный товар проверен многими покупателем, и он имеет хорошие отзывы. Электроемкость каждой батареи составляет около 3000 мАч, но не менее 2800 мАч. Вес одной батареи составляет 46 грамм, а в одном заказе можно приобрести от 1 до 10 штук.

US $2.69 - 22.09

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Переходник

Это небольшой и стильный переходник с Type-C на обычный USB 3,0. Его можно использовать для подключения различных устройств к смартфонам, а также к ноутбукам, на которых нет стандартного USB выхода. Устройство достаточно маленькое и его можно носить на ключах. На данный товар покупатели оформили более 4000 заказов.

US $2.69 - 3.49

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Рации

И замыкает данную подборку рации. У продавца есть устройства различной мощности, а также имеются несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга. Рации оснащены хорошим аккумулятором, а продавец в целом оформил почти 3000 заказов на данный товар, при этом его рейтинг составляет 5 из 5.

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US $45.37

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