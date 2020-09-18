Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: станок для заточки сверл, зимние перчатки и многое другое
Станок для заточки сверл
Данный станок предназначен для заточки сверл под правильным углом. Это недорогая модель, которая работает от дрели. На данном станке можно затачивать сверла различного диаметра, а покупатели хорошо отзываются о товаре и оформили уже почти 2000 заказов.
US $1.74 - 3.33
Зонт с подсветкой
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Данный зонт изготовлен из качественных и надежных материалов, в разложенном состоянии по контуру раскладного купола нанесена светоотражающая краска, а в рукоятке имеется встроенный фонарик. Также стоит отметить, что зонт складывается и раскладывается автоматически.
US $24.08 - 29.24
Перчатки
А это одна из самых популярных моделей перчаток. У продавца в наличии имеется шесть цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора правильного размера у продавца на странице товара имеется специальная таблица. На данные перчатки оформлено более 5000 заказов.
US $3.60 - 4.38
Насадка на кран
Данная насадка монтируется на любой смеситель и при прохождении через нее воды включается декоративная подсветка. В зависимости от температуры воды цвет подсветки меняется. При прохождении холодной воды зажигается синий цвет, а при прохождении горячей воды горит красный цвет подсветки.
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US $1.59 - 2.24
Дозатор зубной пасты
Данный дозатор монтируется на стену, а сверху вставляется тюбик с зубной пастой. Дозатор срабатывает автоматически при подносе щетки к специальному отверстию. У продавца есть две модели, одна из которых имеет детский дизайн. В целом товар был заказан более 5000 раз.
US $2.29 - 4.55
Кроссовки
А это фирменные кроссовки от компании Xiaomi Mijia. Данный продавец предлагает к приобретению несколько цветовых решений. Покупатели оформили много заказов, а также опубликовали реальные отзывы. Рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $38.07
Внешний аккумулятор
И последний товар на сегодня это внешний аккумулятор с номинальной электроемкостью на 30000 мАч. Общая зарядная мощность устройства составляет 65 W. На устройстве имеется цифровой индикатор, на котором отображается уровень заряда, а также все необходимые разъемы.
US $36.15 - 50.99
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