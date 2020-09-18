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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: станок для заточки сверл, зимние перчатки и многое другое

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Станок для заточки сверл

Данный станок предназначен для заточки сверл под правильным углом. Это недорогая модель, которая работает от дрели. На данном станке можно затачивать сверла различного диаметра, а покупатели хорошо отзываются о товаре и оформили уже почти 2000 заказов.  

US $1.74 - 3.33

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Зонт с подсветкой

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Данный зонт изготовлен из качественных и надежных материалов, в разложенном состоянии по контуру раскладного купола нанесена светоотражающая краска, а в рукоятке имеется встроенный фонарик. Также стоит отметить, что зонт складывается и раскладывается автоматически.  

US $24.08 - 29.24

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Перчатки

А это одна из самых популярных моделей перчаток. У продавца в наличии имеется шесть цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора правильного размера у продавца на странице товара имеется специальная таблица. На данные перчатки оформлено более 5000 заказов.

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US $3.60 - 4.38

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Насадка на кран

Данная насадка монтируется на любой смеситель и при прохождении через нее воды включается декоративная подсветка. В зависимости от температуры воды цвет подсветки меняется. При прохождении холодной воды зажигается синий цвет, а при прохождении горячей воды горит красный цвет подсветки.

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US $1.59 - 2.24

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Дозатор зубной пасты

Данный дозатор монтируется на стену, а сверху вставляется тюбик с зубной пастой. Дозатор срабатывает автоматически при подносе щетки к специальному отверстию. У продавца есть две модели, одна из которых имеет детский дизайн. В целом товар был заказан более 5000 раз.

US $2.29 - 4.55

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Кроссовки

А это фирменные кроссовки от компании Xiaomi Mijia. Данный продавец предлагает к приобретению несколько цветовых решений. Покупатели оформили много заказов, а также опубликовали реальные отзывы. Рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

  

US $38.07

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Внешний аккумулятор

И последний товар на сегодня это внешний аккумулятор с номинальной электроемкостью на 30000 мАч. Общая зарядная мощность устройства составляет 65 W. На устройстве имеется цифровой индикатор, на котором отображается уровень заряда, а также все необходимые разъемы.  

US $36.15 - 50.99

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Yolanda Tarska
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За счёт чего? Тем-па будет такая же, просто кулер быстрее будет крутиться, если и это не спасёт, а это врятли, ну бустить будет слабее. Никак тем-па чипа выше всё равно не станет.
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18:54
с одной стороны они офигели так поступать, но с другой стороны в Китае то полно чего заблокировано, что разработано США, и просто сделали свои аналоги. Так что паритет, или даже силы не в сторону США
Apple и Google заблокируют TikTok в США с 20 сентября
N1ghtwish
18:53
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warmuza
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Вот она, конкуренция, во всей красе!
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Первая GeForce RTX 3080 появилась на полке российского магазина и тут же исчезла
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