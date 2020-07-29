Графический планшет

Это отличный графический планшет, который подойдет для тех, кто любит заниматься графикой или дизайном. Рабочая диагональ устройства составляет 11,6 дюйма, также на устройстве имеются восемь программируемых кнопок. Устройство очень простое и практичное, а также стоит отметить, что у данного продавца есть и много других моделей подобных планшетов.

US $174.00

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Портативный вентилятор

Данный вентилятор имеет компактные размеры и отлично подойдет для использования на рабочем месте. Вентилятор имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, что позволит долго использовать устройство в автономном режиме. Вентилятор имеет удобный фиксатор в виде прищепки, а также на корпусе имеется две кнопки управления.

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US $14.90

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Мужские часы

Это отличные, качественные часы, которые изготовлены в водонепроницаемом корпусе. В часах имеется встроенный компас, альтиметр для измерения высоты, шагомер, а также много других полезных функций. Часы продаются с различными ремешками, а также есть возможность заказать изделие со склада в РФ.

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US $43.07 - 66.83

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Рюкзак

Данный рюкзак имеет современный внешний дизайн. Рюкзак очень продуманный и функциональный, в нем имеется выход для внешнего аккумулятора, кодовый замок для молнии, а внутри имеются специальные отделения для различной электроники. Изделие удобное в использовании и не нагружает спину.

US $32.01 - 34.82

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Игрушечный самолет

Это популярная модель игрушечного самолета, которая изготовлена из легкого материала. У продавца имеются разные размеры самолета, а также можно выбрать различные цвета. У продавца также имеются модели со светодиодными лампочками, которые можно включать в ночное время суток. Самолет можно заказать со склада в РФ по сниженной цене.

US $0.04 - 3.12

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Зонт

Это зонт с автоматическим механизмом для открытия. Зонт изготовлен с применением плотной и надежной ткани. В открытом состоянии зонт имеет радиус купола 1050 миллиметров. На данный момент у продавца в наличии шесть цветовых решений, а товар можно заказать со складов, как из Китая, так и РФ.

US $12.66

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Эндоскоп

Это отличный инструмент, который может помочь во многих ситуациях. Эндоскоп можно заказать с различной длиной кабеля, а также с разъемом, который подойдет для вашего смартфона. Товар может стать отличным решением для автомехаников и для других мастеров в различных сферах. На данный товар оформлено более 28000 заказов.

US $3.16 - 3.94

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