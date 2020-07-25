Женские лосины

Это отличный вариант женских лосин. Они подойдут как для занятия спортом, так и для повседневного ношения. У продавца есть несколько цветовых решений и четыре популярных размера в наличии. Также стоит отметить, что на лосинах имеется два удобных кармана, в которые легко можно поместить смартфон или другие небольшие вещи.

US $16.50 - 17.92

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Кухонный таймер

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Это очень удобный таймер, который можно использовать в различных целях, в том числе и при готовке пище для соблюдения всех процессов. Таймер устанавливается поворотом внешней части корпуса. Товар в целом изготовлен из качественных материалов и имеет более 5000 продаж, а также много положительных отзывов.

US $11.14

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Набор шестигранных ключей

Данный набор ключей может стать отличным помощником в домашних условиях. В наборе имеется 8 ключей различного диаметра. При заказе можно выбрать различную длину шестигранных ключей, что очень удобно. Стоит также отметить невысокую стоимость товара и достаточно хорошее качество за свои деньги.

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US $1.77 - 3.65

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Зонт

Далее в данной подборке следует автоматический зонт. Зон складывается и раскладывается автоматически при нажатии на одно кнопку. Зон можно заказать как с доставкой из Китая, так и с местных складов в РФ. На зонт оформлено достаточно много заказов, и покупатели оставили много реальных, хороших отзывов.

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US $9.18 - 12.77

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Насос для садового фонтана

Это отличное решение для садового фонтана. Насос питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечных панелей. Несмотря на свои размеры и питание от солнца, насос формирует достаточно большую струю воды. У продавца есть разные насадки для формирования различных вариантов струй воды.

US $9.49 - 11.59

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Липучка для фиксации кабеля

Данную липучку можно зафиксировать на любой кабель и при необходимости кабель можно быстро и аккуратно свернуть и зажать липучкой. Липучки можно заказать от 1 до 20 штук в одном лоте. Товар был заказан много тысяч раз, а покупатели оставили множество положительных отзывов.

US $0.88 - 3.99

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USB-тройник

И замыкает данную подборку удобный и компактный USB-тройник. Его можно заказать в двух цветах черном и белом. Также у продавца на выбор имеются тройники с поддержкой USB 2,0 и USB 3,0. Устройство может стать отличным решением для ноутбуков или ПК, где нет необходимого количества USB разъемов.

US $2.17 - 2.98

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