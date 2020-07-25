Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: женские лосины, USB-тройник и многое другое
Женские лосины
Это отличный вариант женских лосин. Они подойдут как для занятия спортом, так и для повседневного ношения. У продавца есть несколько цветовых решений и четыре популярных размера в наличии. Также стоит отметить, что на лосинах имеется два удобных кармана, в которые легко можно поместить смартфон или другие небольшие вещи.
US $16.50 - 17.92
Кухонный таймер
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Это очень удобный таймер, который можно использовать в различных целях, в том числе и при готовке пище для соблюдения всех процессов. Таймер устанавливается поворотом внешней части корпуса. Товар в целом изготовлен из качественных материалов и имеет более 5000 продаж, а также много положительных отзывов.
US $11.14
Набор шестигранных ключей
Данный набор ключей может стать отличным помощником в домашних условиях. В наборе имеется 8 ключей различного диаметра. При заказе можно выбрать различную длину шестигранных ключей, что очень удобно. Стоит также отметить невысокую стоимость товара и достаточно хорошее качество за свои деньги.
US $1.77 - 3.65
Зонт
Далее в данной подборке следует автоматический зонт. Зон складывается и раскладывается автоматически при нажатии на одно кнопку. Зон можно заказать как с доставкой из Китая, так и с местных складов в РФ. На зонт оформлено достаточно много заказов, и покупатели оставили много реальных, хороших отзывов.
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US $9.18 - 12.77
Насос для садового фонтана
Это отличное решение для садового фонтана. Насос питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечных панелей. Несмотря на свои размеры и питание от солнца, насос формирует достаточно большую струю воды. У продавца есть разные насадки для формирования различных вариантов струй воды.
US $9.49 - 11.59
Липучка для фиксации кабеля
Данную липучку можно зафиксировать на любой кабель и при необходимости кабель можно быстро и аккуратно свернуть и зажать липучкой. Липучки можно заказать от 1 до 20 штук в одном лоте. Товар был заказан много тысяч раз, а покупатели оставили множество положительных отзывов.
US $0.88 - 3.99
USB-тройник
И замыкает данную подборку удобный и компактный USB-тройник. Его можно заказать в двух цветах черном и белом. Также у продавца на выбор имеются тройники с поддержкой USB 2,0 и USB 3,0. Устройство может стать отличным решением для ноутбуков или ПК, где нет необходимого количества USB разъемов.
US $2.17 - 2.98
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