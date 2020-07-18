Титановый спиннер

Это спиннер который изготовлен из высококачественного титана с использованием надежного подшипника. Также по краям изделия установлены тритиевые светящиеся вставки, которые без подзарядки могут излучать свечение на протяжении 25 лет. Изделие очень красивое и может использоваться в качестве подарка.

US $203.23

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Деревянный конструктор

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У данного продавца можно приобрести отличные модели деревянного конструктора. Подобный конструктор стал очень популярный в последнее время. Модели полностью собираются из деревянных деталей и по завершению модели имеют движущие компоненты, которые предают уникальности и добавляют интереса к каждой новой модели.

US $15.29 - 18.69

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Раскладной нож

Это популярная модель раскладного ножа, который изготовлен в черном цвете. У продавца в наличии две аналогичные модели, но они отличаются своими габаритными размерами. Первая модель имеет общую длину в 200 миллиметров, а вторая немного меньше с длиной 160 миллиметров. На данные ножи покупатели оформили почти 5000 заказов.

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US $6.43 - 6.98

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Настенный выключатель

У данного продавца можно приобрести настенные выключатели в старинном стиле. Выключатели изготовлены в деревянном корпусе, но с соблюдением всех правил безопасности. У продавца можно найти выключатели разной формы и цветов, а также двойные и тройные выключатели.

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US $25.41 - 101.21

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Автоматический дозатор для мыла

А это надежный дозатор для жидкого мыла от компании Baseus. Жидкое мыло можно покупать от любого производителя и пред использованием мыло необходимо разбавить водой. Затем необходимо подставить руку к специальному «носику», сработает датчик движение, и дозатор вспенит определенную дозу мыла через «носик».

US $22.59 - 23.59

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик можно приобрести с одним из двух светодиодов на выбор, которые имеют разные характеристики яркости. В зависимости от вашего выбора полезная дальность использования фонарика варьируется от 300 до 500 метров. Питается фонарик от четырех аккумуляторов 18650.

US $28.44 - 32.99

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Кухонные весы

И замыкает данную подборку отличные кухонные весы. Рабочая поверхность весов имеет покрытие из нержавеющей стали. Максимальный вес для взвешивания ограничен 10-ю килограммами. Товар можно заказать со склада из Китая или РФ.

US $10.46 - 15.40

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