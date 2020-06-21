Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: газовая зажигалка, набор отверток и многое другое
Газовая зажигалка
Это форсированная газовая зажигалка, которая изготовлена в металлическом корпусе. Для более устойчивого пламени на ветру в зажигалке используется три пламенных сопла, а на корпусе есть удобный регулятор пламени. Добавлю, что зажигалка поставляется в подарочной упаковке из плотного картона.
US $12.81
Аккумуляторы
US $14.07
Набор отверток
Это отличный набор отверток, в котором есть практически все, что может понадобиться и даже немного больше. Есть большие и маленькие отвертки, крестовые и плоские, а также ряд сменных бит. Весь набор поставляется в удобном пластиковом кейсе. Набор может стать хорошим подарком для любого мужчины.
рекламаUS $28.59
Щетка для мытья окон
Далее в подборке я поместил удобную щетку для наружного мытья окон. Такой вариант очень удобен, если вы проживаете в многоэтажном доме, и достать стекла снаружи является проблематичным. У продавца в наличии две модели щетки, которые незначительно отличаются друг от друга. Учтите также, что щетка имеет телескопическую рукоять, и вы точно достанете любые стекла в вашей квартире.
US $20.19 - 24.39
Удлинитель
рекламаДанный удлинитель можно заказать на три или пять розеток, также в наличии имеются черный и белый цвета. Удлинитель оснащен двумя USB выходами для зарядки различных устройств. Длина кабеля для подключения в электросеть составляет 1,5 метра. Также имеется кнопка включения и выключения на корпусе удлинителя.
US $14.12 - 17.65
Беспроводные наушники
Это бюджетная модель наушников от компании Ugreen, несмотря на это товар изготовлен хорошо и качественно, также покупатели отмечают хорошее звучание. А в целом товар был заказан более 5000 раз. Есть возможность доставки из Китая и РФ. На одном заряде наушники работают около 3 часов, а с учетом заряда от кейса около 18 часов.
US $18.74
Стабилизатор
Для получения более качественной картинки во время съемки со смартфона или камеры можно использовать трех осевой стабилизатор. Он будет всегда удерживать вашу камеру в горизонтальном положении, несмотря на то, как вы будите двигаться. Данный стабилизатор от компании Baseus имеет приемлемую цену и высокую автономность работы.
US $69.66
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