Газовая зажигалка

Это форсированная газовая зажигалка, которая изготовлена в металлическом корпусе. Для более устойчивого пламени на ветру в зажигалке используется три пламенных сопла, а на корпусе есть удобный регулятор пламени. Добавлю, что зажигалка поставляется в подарочной упаковке из плотного картона.

US $12.81

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Аккумуляторы

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Это перезаряжаемые аккумуляторы типа АА. Их особенностью является то, что они заряжаются от стандартного USB кабеля. Электроемкость батареи по заявлению производителя составляет 1500 мАч, а выходной ток 1,5 В. Батареи рассчитаны на 1000 эксплуатационных циклов заряда. В комплекте можно приобрести специальный кабель для одновременного заряда до 4 батарей.

US $14.07

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Набор отверток

Это отличный набор отверток, в котором есть практически все, что может понадобиться и даже немного больше. Есть большие и маленькие отвертки, крестовые и плоские, а также ряд сменных бит. Весь набор поставляется в удобном пластиковом кейсе. Набор может стать хорошим подарком для любого мужчины.

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US $28.59

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Щетка для мытья окон

Далее в подборке я поместил удобную щетку для наружного мытья окон. Такой вариант очень удобен, если вы проживаете в многоэтажном доме, и достать стекла снаружи является проблематичным. У продавца в наличии две модели щетки, которые незначительно отличаются друг от друга. Учтите также, что щетка имеет телескопическую рукоять, и вы точно достанете любые стекла в вашей квартире.

US $20.19 - 24.39

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Удлинитель

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Данный удлинитель можно заказать на три или пять розеток, также в наличии имеются черный и белый цвета. Удлинитель оснащен двумя USB выходами для зарядки различных устройств. Длина кабеля для подключения в электросеть составляет 1,5 метра. Также имеется кнопка включения и выключения на корпусе удлинителя.

US $14.12 - 17.65

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Беспроводные наушники

Это бюджетная модель наушников от компании Ugreen, несмотря на это товар изготовлен хорошо и качественно, также покупатели отмечают хорошее звучание. А в целом товар был заказан более 5000 раз. Есть возможность доставки из Китая и РФ. На одном заряде наушники работают около 3 часов, а с учетом заряда от кейса около 18 часов.

US $18.74

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Стабилизатор

Для получения более качественной картинки во время съемки со смартфона или камеры можно использовать трех осевой стабилизатор. Он будет всегда удерживать вашу камеру в горизонтальном положении, несмотря на то, как вы будите двигаться. Данный стабилизатор от компании Baseus имеет приемлемую цену и высокую автономность работы.

US $69.66

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