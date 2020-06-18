Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная зарядка, радиатор охлаждения для SSD M2 и многое другое
Радиатор охлаждения для SSD M2
Данный радиатор предназначен для охлаждения накопителя формата SSD M2. Радиатор изготовлен из алюминия. А у продавца в наличии имеются радиаторы с RGB подсветкой. Устройство монтируется легко и быстро, а в случаи заказа радиатора с подсветкой, устройство придаст современный стильный вид вашему ПК.
US $3.28 - 8.93
Внешний аккумулятор ROCK
US $5.59 - 8.79
Камера видеонаблюдения
Данная камера предназначена для наружного наблюдения. Она оснащена возможностью поворота объектива на 320 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикале. Таким образом, одной камерой можно перекрыть для наблюдения большое пространство. Камера оснащена датчиком движения, Wi-Fi, слотом для карты памяти и имеет еще многими различными функциями. Это отличное решения для вашей безопасности по приемлемой цене.
рекламаUS $22.72 - 44.09
Радиаторы охлаждения для ОЗУ
Данный радиатор монтируется на оперативную память в ПК. Радиаторы имеют стильный внешний вид и продаются в черном цвете, а их особенностью является, наличие встроенной светодиодной подсвети. Продаются лотом от 1 до 4 штук. В случае необходимости электропитание можно подключить по последовательной смехе. Это позволит сохранить свободными разъемы питания на материнской плате.
US $7.92 - 29.52
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Беспроводная зарядка
Это отличная популярная беспроводная зарядка от компании Baseus, ее мощность составляет 15 Вт. Зарядка продается в двух цветах, черном и белом, а также есть возможность заказать устройство в прозрачном корпусе. В модели с прозрачным корпусом все электрические компоненты видны и это придает определенного стиля. Данная модель относительно новая, но уже сейчас имеет более 1000 продаж, а все отзывы положительные.
US $9.96 - 14.95
Зарядный блок
Данный зарядный блок от компании KUULAA имеет относительно высокую мощность в 30 Вт. На корпусе имеется небольшой светодиодный дисплей, на котором можно увидеть ток зарядки, а также имеются три USB порта. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3.0, а в целом данное устройство приобрели более 10000 раз.
US $4.90
Рация Baofeng UV-5R
Это очень популярная радиостанция, которую производит фирма Baofeng. Данная модель одна из самых популярных на нашем рынке, а у продавца есть возможность отправки товара со складов Украины и РФ. Рация работает на большое расстояние, и в зависимости от помех, преград расстояние сигнала может меняться. Отлично подойдет для охоты, спорта, стройки и так далее. Лучше радиостанции за эти деньги просто не найти.
US $21.71 - 65.04
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