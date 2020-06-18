Радиатор охлаждения для SSD M2

Данный радиатор предназначен для охлаждения накопителя формата SSD M2. Радиатор изготовлен из алюминия. А у продавца в наличии имеются радиаторы с RGB подсветкой. Устройство монтируется легко и быстро, а в случаи заказа радиатора с подсветкой, устройство придаст современный стильный вид вашему ПК.

US $3.28 - 8.93

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Внешний аккумулятор ROCK

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Это компактная модель внешнего аккумулятора от компании ROCK. Аккумулятор прост, но имеет небольшой дисплей, на котором всегда можно увидеть оставшейся уровень заряда. Всего аккумулятор имеет 10000 мАч электроемкости, также для зарядки различных устройств на корпусе имеются два стандартных USB порта. Заказ оформили почти 5000 покупателей.

US $5.59 - 8.79

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Камера видеонаблюдения

Данная камера предназначена для наружного наблюдения. Она оснащена возможностью поворота объектива на 320 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикале. Таким образом, одной камерой можно перекрыть для наблюдения большое пространство. Камера оснащена датчиком движения, Wi-Fi, слотом для карты памяти и имеет еще многими различными функциями. Это отличное решения для вашей безопасности по приемлемой цене.

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US $22.72 - 44.09

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Радиаторы охлаждения для ОЗУ

Данный радиатор монтируется на оперативную память в ПК. Радиаторы имеют стильный внешний вид и продаются в черном цвете, а их особенностью является, наличие встроенной светодиодной подсвети. Продаются лотом от 1 до 4 штук. В случае необходимости электропитание можно подключить по последовательной смехе. Это позволит сохранить свободными разъемы питания на материнской плате.

US $7.92 - 29.52

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Беспроводная зарядка

Это отличная популярная беспроводная зарядка от компании Baseus, ее мощность составляет 15 Вт. Зарядка продается в двух цветах, черном и белом, а также есть возможность заказать устройство в прозрачном корпусе. В модели с прозрачным корпусом все электрические компоненты видны и это придает определенного стиля. Данная модель относительно новая, но уже сейчас имеет более 1000 продаж, а все отзывы положительные.

US $9.96 - 14.95

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Зарядный блок

Данный зарядный блок от компании KUULAA имеет относительно высокую мощность в 30 Вт. На корпусе имеется небольшой светодиодный дисплей, на котором можно увидеть ток зарядки, а также имеются три USB порта. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3.0, а в целом данное устройство приобрели более 10000 раз.

US $4.90

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Рация Baofeng UV-5R

Это очень популярная радиостанция, которую производит фирма Baofeng. Данная модель одна из самых популярных на нашем рынке, а у продавца есть возможность отправки товара со складов Украины и РФ. Рация работает на большое расстояние, и в зависимости от помех, преград расстояние сигнала может меняться. Отлично подойдет для охоты, спорта, стройки и так далее. Лучше радиостанции за эти деньги просто не найти.

US $21.71 - 65.04

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