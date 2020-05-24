Беспроводные наушники

Эта модель наушников производится под известным брендом FLOVEME. Данная модель наушников имеет невысокую цену, но, несмотря на это наушники работают до 3 часов на одном заряде, а также имеют встроенный аккумулятор на 700 мАч в кейсе. Покупатели отмечают, что за свою цену звучание в наушниках очень хорошее. Также на наушниках имеется световая индикация различных режимов.

US $7.45 - 13.27

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Губки для мытья

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Данные губки изготовлены из специального материала, который повышает степень очистки и позволяет снизить усилия при отмывании различных сложных загрязнений с любых поверхностей. Единственный минус данных губок заключается в том, что при использовании они понемногу стираются. Однако невысокая цена за комплект из 10 штук легко сглаживает данный недостаток.

US $1.42 - 3.90

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Стяжки

Далее в подборке я разместил пластиковые стяжки. У продавца есть широкий выбор различных цветов. Стяжки продаются комплектом по 100 штук в одной упаковке. Дина стяжки составляет 100 миллиметров, а ширина 2,5 миллиметра. На данный товар оформлено довольно много заказав, а покупатели уже оставили свои отзывы.

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US $0.88 набор 100 шт.

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Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор может хорошо выручить, если ваш смартфон или другие устройства потребляют много энергии и их заряда не хватает на весь день. Благодаря своим компактным размерам данный аккумулятор можно легко и удобно носить всегда с собой. Электроемкость устройства составляет 10000 мАч. На корпусе имеется дисплей, на который выводится уровень оставшегося заряда.

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US $8.99

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Набор ключей

Данный продавец предлагает к приобретению несколько наборов ключей, которые отличаются количеством единиц в одном наборе. В одном наборе может быть от 7 до 10 ключей различного размера. Инструмент изготовлен из качественной стали, а удобный фиксатор из пластика поможет хранить и транспортировать набор.

US $21.60 - 30.60

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Пылесос

Пылесосы уже давно стали неотъемлемой частью любого жилья. Данная модель производится надежной и популярной компанией ROIDMI. Это беспроводная модель пылесоса, которая на одном заряде может работать до 40 минут на максимальной мощности всасывания в 17000 Pa. При этом двигатель вращается на уровне 80000 оборотов в минуту. Пылесос очень продуманный, удобный и тихий, однако имеет довольно высокую и оправданную цену.

US $188.56

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Компьютерная мышка

Компьютерная мышка является неотъемлемой частью любого ПК. Эта модель имеет семь кнопок, включая две программируемые кнопки и кнопку двойного нажатия. Также имеется кнопка смены чувствительности датчика. Максимальное значение чувствительности можно установить на 4000 DPI. Мышка имеет светодиодную подсветку, а также удобный дизайн.

US $15.99

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