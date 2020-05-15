Отвертки

У данного продавца можно приобрести удобные и красивые отвертки разных размеров. Отвертки имеют сменный стержень на одном конце, которого крестовой наконечник, а на другом конце плоский наконечник. Отвертки имеют удобную рукоятку, а также у продавца имеются модели с трещоткой. При заказе выбирайте размер отвертки исходя из размера стержня, поскольку продавец неверно указал размеры рукоятки.

US $2.01 - 5.36

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Рыболовная катушка

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Данная модель катушки очень популярная и имеет невысокую цену. На данный момент ее приобрело уже более 10000 человек. Катушка изготовлена из металла и работает очень хорошо и надежно, однако покупатели отмечают небольшой приемлемый люфт, несмотря на это у товара огромное количество положительных отзывов от людей, которые уже испытали ее в деле.

US $8.24 - 17.41

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Внешний аккумулятор

Данный аккумулятор производит известная фирма KUULAA, а данная модель является одной из самых популярных в линейке. Внешний аккумулятор имеет красивый внешний дизайн, а также небольшие удобные размеры. Несмотря на свои габариты, аккумулятор имеет 10000 мАч электроемкости, маленький цифровой дисплей, а также три выходных порта для зарядки. В целом товар был заказан более 32000 раз, есть доставка из склада в РФ.

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US $9.05 - 10.84

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Магнитный кабель зарядки

У данного продавца можно приобрети магнитный зарядный кабель практически на любой вкус. При заказе можно выбрать длину кабеля, которая варьируется от 1 до 2 метров, также можно выбрать один из четырех цветов и подобрать необходимый вам разъем. Данный кабель был заказан более чем 92000 раз.

US $0.69 - 1.75

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IP-камера

Это бюджетная камера, которую можно использовать для наблюдения за вашим домом или другим помещением. Камера оснащена Wi-Fi модулем, поэтому за изображение с камеры можно наблюдать с любого смартфона. Камера вращается на 355 градусов по одной оси и на 120 градусов по другой оси, таким образом, обеспечивая максимально возможный обзор. Качество снимаемой картинки можно выбрать при заказе, а также можно выбрать страну доставки, среди которых есть и РФ.

US $15.81 - 37.72

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Беспроводные наушники

Это новая модель бюджетных беспроводных наушников. Данная модель имеет очень красивый кейс, который открывается довольно необычно. У продавца в наличие три цвета корпусов на данную модель. Наушники на одной зарядке могут работать до 5 часов, а также их можно зарядить от кейса от 4 до 5 раз.

US $16.99

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Складной нож

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Это очень красивая модель складного ножа. Рукоятка изготовлена из металла с деревянными вставками, а также на всем ноже имеется красивый узор. Полная длина ножа составляет 210 миллиметров, при этом лезвие имеет длину в 91 миллиметров. Покупатели отмечают, что нож очень качественно изготовлен, а в открытом положении лезвие фиксируется специальной пружиной.

US $11.99

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