Бинокль

Это небольшой, компактный бинокль, который можно носить в обычном кармане. При этом он имеет неплохие характеристики оптического увеличения. Ниже я прилажу реальный пример увеличения. Также вы можете ознакомиться с большим количеством отзывов с реальными примерами использования. Данный товар недорогой и был заказан более 3700 раз.







US $11.19

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Спальный мешок

Скоро лето, и для тех, кто планировал отдых на природе, возможно, пригодится теплый спальный мешок. У продавца есть много цветовых решений, а что главное спальники можно заказать как летние, так и более теплые осенне-весенние, но весят они немного больше. Также добавлю, что спальники продаются в двух размерах, а на данный момент продано уже более 1100 штук.

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US $21.94 - 31.86

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Пляжная обувь

Данная обувь предназначена для сохранения в целостности ваших ног на пляже, а также при соприкосновении с дном любого водоема. Особенно актуально при отдыхе на пляже где много камней и острых ракушек. У продавца есть практически все размеры, а также много цветовых решений. Обувь изготовлена из прочного материала и с утолщенной подошвой, который точно защитит вас от повреждения. Также стоит отметить, что обувь носится легко и непринужденно. На данный момент ее заказали уже более 14000 раз.

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US $6.83 - 9.09

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Бутылка для воды

Это довольно необычная бутылка для воды. Отлично подойдет для летнего использования при занятиях спортом и просто прогулках на свежем воздухе. Емкость бутылки составляет 450 миллилитров, также стоит отметить, что на бутылке имеется широкое удобное горлышко и крышка с маленькой тканевой петелькой для руки.

US $2.82 - 3.34

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Беспроводные наушники Tronsmart

Данные наушники производит известная фирма Tronsmart. Благодаря опыту компании, наушники получились очень удачные. Они объединяют в себе приемлемую цену, отличное звучание, качественную сборку и многое другое. Данная модель была куплена более 21000 раз, а покупатели оставили огромное количество хороших отзывов.

US $26.66

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Внешний аккумулятор Baseus

Данная модель внешнего аккумулятора имеет тонкий корпус, а вес устройства составляет всего 220 грамм. При этом в устройстве имеется 10000 мАч электроемкости, цифровой дисплей и два USB выхода для зарядки. Устройство поставляется в двух цветах, а также его можно купить со склада в РФ.

US $12.39 - 14.16

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Кабель для зарядки

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И замыкает данную подборку кабель для зарядки, который рассчитан на нагрузку до 5 А. Этот кабель имеет популярный разъем USB Type-C, его можно заказать с разной длиной, а также в двух цветах. Данный товар заказали почти 5000 раз, при этом у продавца сохранился рейтинг 4.9 из 5.

US $2.02 - 4.49

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