Учебный набор

Данный набор поможет ознакомиться с устройством простых замков, а также поможет научиться открывать их без ключа. Это хороший вариант для человека, который профессионально занимается изготовлением ключей, а также ремонтом и аварийным открытием замков. При заказе можно выбрать разные комплектации.

US $4.47 - 12.79

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Налобный фонарик

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Это отличная и популярная модель налобного фонарика. Его можно использовать в разных режимах, для этого на устройстве имеется как ближний, так и дальний свет. Фонарик фиксируется на голове при помощи удобных регулируемых ремешков. Питается фонарик от аккумулятора типа 18650, который можно купить в комплекте с фонариком.

US $7.25 - 18.79

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IP-камера

Данная модель очень популярна и имеет более 9000 продаж. Камера оснащена способностью обзора на 360 градусов, Wi-Fi модулем, датчиком движения и многими другими полезными функциями. У продавца на выбор камеры с возможностью записи видео в 720P и 1080P. Также можно выбрать цвет устройства и страну, из которой будет осуществляться доставка, среди списка стран есть и РФ.

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US $12.19 - 27.89

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Набор инструментов

В данном наборе есть практически все необходимое для человека, который занимается ремонтов и обслуживанием различных электронных устройств. В комплекте имеется паяльник с различными насадками, мультиметр, пинцеты, кусачки и многое другое. На выбор имеется два варианта, которые отличаются моделями паяльников.

US $23.98 - 27.45

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Беспроводные наушники Baseus

Данные наушники производит надежная фирма Baseus. Эта модель отлично подойдет для тех людей, которые не любят вакуумные амбушюры. Покупатели отмечают хорошее звучание наушников, а также неплохую сборку. В целом наушники очень хороши для своей цены. При заказе есть возможность выбрать один из четырех цветов на выбор.



US $18.39

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Квадрокоптер

Это очень удачная модель дрона, особенно она хорошо подойдет для начинающих пилотов. В дроне предусмотрены продуманные алгоритмы, которые облегчают управления для новичка. При заказе можно выбрать одну из предложенных камер, которые отличаются качеством съемки. Также можно подобрать необходимую вам комплектацию по лопастям и дополнительным батареям. Из явных плюсов можно отметить наличие GPS модуля, что в данном ценовом сегменте редкость. Дрон станет отличным подарком, как для ребенка, так и для взрослого человека.

US $48.63 - 80.08

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Ночник

Данный ночник выполнен в виде луны и имеет несколько цветовых режимов, которые кардинально меняют внешний вид ночника. При заказе можно выбрать один из четырех размеров, которые варьируется от 8 до 22 сантиметров в диаметре. На ночник оформили уже более 3300 заказов.

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US $8.00 - 27.22

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