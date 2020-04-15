Автомагнитола

Данная магнитола имеет стандартные 2 DIN размеры, но ключевым ее отличием от своих аналогов является наличие большого 12,8 дюймового дисплея, который может поворачиваться на 100 градусов в два направления. Работает магнитола на базе операционной системы Android 8.1, а по желанию к магнитоле можно подключить сторонние устройства, к примеру, камеру заднего вида.

US $448.80 - 522.92

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Универсальный чехол для автомобиля

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Данный чехол имеет такие размеры, которые подойдут для большинства легковых автомобилей. Чехлом можно легко и быстро защитить автомобиль от внешнего воздействия атмосферы, в том числе и от пыли. Внешняя часть чехла имеет светоотражающие покрытие, а на нижней части имеются специальные крепежи, которые фиксируют чехол на автомобиле, путем привязки к колесам.

US $15.40 - 20.41

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Насадка на выхлопную трубу

Данная насадка предназначена для установки на выхлопную трубу автомобиля и придания ее стильного и современного внешнего вида. Насадка изготовлена из специальной нержавеющей стали, и она легко, быстро и надежно фиксируется на трубе. Также тем, кто желает приобрести подобную насадку, рекомендую зайти на страницу данного продавца, у него есть много похожих изделий.

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US $3.73

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Бюджетный чехол для сидений

Данные чехлы продаются комплектом на передние и задние сидения автомобиля. У продавца имеются в наличие четыре цвета на выбор, а также есть возможность заказать изделия из складов в РФ и Китае. Чехлы для сидений очень популярные и на данный момент имеют более 9000 заказов.

US $24.00

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Чехлы для сидений Four Seasons

Данный продавец предлагает к приобретению необычные, стильные чехлы для сидений. Они имеют спортивный и довольно агрессивный внешний вид. У продавца на выбор имеется широкий ассортимент цветов изделия. Но к минусам данного изделия можно отнести довольно высокую стоимость.

US $61.22 - 116.41 цена за 2 шт.

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Автоматический держатель для смартфона

Данное устройство имеет автоматический привод, который срабатывает при приближении смартфона к держателю. Также большим плюсом является наличие модуля беспроводной зарядки, который также автоматически сработает при установке смартфона в держатель. В случае если у вас на смартфоне нет функции беспроводной зарядки, можно приобрести дополнительный модуль к смартфону, который можно легко скрыть в чехле телефона.

US $13.38 - 17.51

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Бюджетный видеорегистратор

Данная модель имеет стильный внешний вид и компактные размеры. Устройство крепится на лобовое стекло автомобиля при помощи надежного двустороннего скотча. Регистратор снимает видео в HD формате с широким 170 градусным углом обзора. Регистратор имеет одну из самых приемлемых цен, но для работы требует дополнительного приобретения карты памяти, на которую будет записываться видео.

US $11.17

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