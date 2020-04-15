Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: роскошные чехлы для сидений, магнитола с большим дисплеем и многое другое
Автомагнитола
Данная магнитола имеет стандартные 2 DIN размеры, но ключевым ее отличием от своих аналогов является наличие большого 12,8 дюймового дисплея, который может поворачиваться на 100 градусов в два направления. Работает магнитола на базе операционной системы Android 8.1, а по желанию к магнитоле можно подключить сторонние устройства, к примеру, камеру заднего вида.
US $448.80 - 522.92
Универсальный чехол для автомобиля
рекламаДанный чехол имеет такие размеры, которые подойдут для большинства легковых автомобилей. Чехлом можно легко и быстро защитить автомобиль от внешнего воздействия атмосферы, в том числе и от пыли. Внешняя часть чехла имеет светоотражающие покрытие, а на нижней части имеются специальные крепежи, которые фиксируют чехол на автомобиле, путем привязки к колесам.
US $15.40 - 20.41
Насадка на выхлопную трубу
Данная насадка предназначена для установки на выхлопную трубу автомобиля и придания ее стильного и современного внешнего вида. Насадка изготовлена из специальной нержавеющей стали, и она легко, быстро и надежно фиксируется на трубе. Также тем, кто желает приобрести подобную насадку, рекомендую зайти на страницу данного продавца, у него есть много похожих изделий.
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US $3.73
Бюджетный чехол для сидений
Данные чехлы продаются комплектом на передние и задние сидения автомобиля. У продавца имеются в наличие четыре цвета на выбор, а также есть возможность заказать изделия из складов в РФ и Китае. Чехлы для сидений очень популярные и на данный момент имеют более 9000 заказов.
US $24.00
Чехлы для сидений Four Seasons
Данный продавец предлагает к приобретению необычные, стильные чехлы для сидений. Они имеют спортивный и довольно агрессивный внешний вид. У продавца на выбор имеется широкий ассортимент цветов изделия. Но к минусам данного изделия можно отнести довольно высокую стоимость.
US $61.22 - 116.41 цена за 2 шт.
Автоматический держатель для смартфона
Данное устройство имеет автоматический привод, который срабатывает при приближении смартфона к держателю. Также большим плюсом является наличие модуля беспроводной зарядки, который также автоматически сработает при установке смартфона в держатель. В случае если у вас на смартфоне нет функции беспроводной зарядки, можно приобрести дополнительный модуль к смартфону, который можно легко скрыть в чехле телефона.
US $13.38 - 17.51
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Бюджетный видеорегистратор
Данная модель имеет стильный внешний вид и компактные размеры. Устройство крепится на лобовое стекло автомобиля при помощи надежного двустороннего скотча. Регистратор снимает видео в HD формате с широким 170 градусным углом обзора. Регистратор имеет одну из самых приемлемых цен, но для работы требует дополнительного приобретения карты памяти, на которую будет записываться видео.
US $11.17
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