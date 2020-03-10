Подборка мужских инструментов с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: УШМ на аккумуляторе, сабельная пила и многое другое
Шуруповерт WORX
Особенностью данного шуруповерта является наличие вращающегося патрона, в котором закреплено сразу два инструмента. К примеру, можно сразу закрепить сверло и биту для закручивания винтов. Таким образом, смена рабочего инструмента занимает всего пару секунд, что очень удобно при большом объеме работ. Качество инструмента очень хорошее, как и большинство товаров от компании WORX. А единственным минусом для покупки может стать довольно высокая цена устройство.
US $139.74 - 167.28
Шуруповерт DEKO
рекламаОтличным шуруповертом в домашней мастерской может стать данная модель от компании DEKO. Инструмент очень популярный и только данный продавец продал более 5000 экземпляров. Шуруповерт можно заказать в разной комплектации, а также есть возможность поставки товара со склада из многих стран. Крутящий момент данного инструмента составляет 32 N·m, что вполне достаточно для большинства повседневных задач.
US $32.33 - 80.00
Ручной гравер
Это недорогая и популярная модель ручного гравера, в комплекте с инструментов можно заказать много расходных материалов для выполнения различных задач. Устройство отлично справляется с мелкой обработкой различных материалов. Гравер может справиться со сверлением, шлифовкой, резкой, гравировкой и многими другими задачами.
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US $13.64 - 16.71
Сабельная пила
Сабельная пила предназначена для резки дерева и металла, Для этого в комплекте с пилой поставляются различные пилы. Пилки легко и быстро можно заменить. Инструмент отлично подойдет для тех людей кто постоянно работает с деревом или газобетоном. Питается пила от обычной бытовой сети, а на странице товара можно прочитать много положительных отзывов об инструменте.
US $41.25 - 75.67
УШМ с аккумулятором
Данный инструмент оснащен аккумулятором и это сильно облегчает работу по резки или шлифовки материалов. В комплекте можно заказать несколько аккумуляторов, а также удобную транспортировочную сумку. На данный инструмент довольно много заказов, а покупатели оставили положительные отзывы.
US $79.80 - 186.00
Металлоискатель
Данное устройство предназначено для поиска скрытых проводов в стенах или других местах. Это может понадобиться, если вы сомневаетесь, где проходит электропровод, а на данной стене необходимо провести ряд работ, которые могут повредить провода. Устройство может найти любые провода и определить их точное местоположение. В определенных случаях просто незаменимая вещь.
US $9.98
Строительный фен
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Это недорогая модель строительного фена. Для удобства использования на нем можно выставить необходимую температуру, которая отображается на специальном цифровом дисплее. Фен необходим для выполнения ряда разных задач, к примеру, для очистки различных поверхностей от старой краски или укладки термоусадок и других работ.
US $24.00 - 33.12
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