Power Bank KUULAA

В современных реалиях множество гаджетов требуют постоянной подзарядки, в связи с этим подобные внешние аккумуляторы становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Данная модель имеет большую электроемкость на 20000 мАч, а мощность устройства составляет 74Wh. В Power Banke есть все необходимые порты для зарядки нескольких устройств одновременно.

US $18.81 - 21.26

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Bluetooth наушники

Данная модель оснащена специальными креплениями, которые предназначены для надежной фиксации наушников на ухе. Такой вариант наушников может заинтересовать тех людей, у которых в связи с формой ушной раковины обычные вакуумные наушники не фиксируются в ухе. Наушники поставляются в удобном кейсе, а в целом товар продан уже почти 2000 раз.





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US $12.86

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Беспроводной звонок

Данный звонок удобный тем, что при монтаже он не требует прокладки проводов и кабелей. Наружная кнопка и внутренний блок сопрягается между собой по беспроводной связи, которая работать на расстояние до 300 метров. Также стоит отметить, что звонок защищен от атмосферных явлений. И в целом он очень удобный и практичный, благодаря чему и пользуется популярностью.

US $6.84

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Замок

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Данный устройство имеет сканер отпечатка пальца, при помощи которым можно открыть замок. Это довольно удобная функция, которая ускорить процедуру открытия замка и исключить несанкционированное открытие посторонними людьми. В комплекте также имеется обычный классический ключ.





US $18.80 - 22.56

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Уличный светильник

Данный светильник оснащен солнечной панелью, а также встроенным аккумулятором. В дневное время светильник накапливает электроэнергию, а при наступлении темноты светильник включается. Стоит отметить, что светильник включается автоматически благодаря встроенному специальному датчику. А на одном заряде он может проработать до 8 часов.



US $4.74 - 25.29

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Пирометр

Это бесконтактный термометр, который может измерять температуру различных предметов на расстоянии. Однако стоит учесть, что чем дальше прибор от предмета измерения, тем меньше точность измерения. На точность также влияет диапазон измеряемой температуры. С данными характеристиками можно ознакомиться на странице продавца. При этом максимальная погрешность измерения составляет 3 градуса по Цельсию. На устройстве имеется удобный дисплей с подсветкой, а питается пирометр от двух батареек ААА.

US $7.36 - 11.97

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Беспроводная ip- камера

Данная камера очень популярная и ее можно заказать в разной модификации, которые отличаются разрешением съемки. Камера работает автономно и оснащена датчиком движения, а также возможностью вращаться на 360 градусов. При желании можно настроить камеру, так что она будет реагировать на движение, и уведомит вас по интернету о появлении посторонних в помещении.

US $12.19 - 27.89

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