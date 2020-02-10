Светодиодная лента

Данная лента продается с RGB светодиодами и ее можно заказать разной длины от 1 до 25 метров в одном мотке. Также в комплекте можно купить контролер, при помощи которого можно управлять режимами свечения со смартфона по средствам Wi-Fi или при помощи специального пульта дистанционного управления.



US $8.56 - 102.44

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Лазерный дальномер

Данный прибор предназначен для измерения расстояния дистанционно при помощи лазерного луча. У продавца есть модели, которые могут измерять расстояние от 40 до 120 метров. В зависимости от дальности замера меняется цена на устройство. Для удобства использования на устройстве имеется дисплей, на который выводятся данный по замерам, а также имеются прорезиненные кнопки для управления. Все это изготовлено в надежном корпусе из прочного материала.

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US $12.94 - 30.52

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Wi-Fi ретранслятор

Данное устройство предназначено для усиления Wi-Fi сигнала в тех местах, где плохо ловит сигнал от вашего роутера. У продавца есть две модели на выбор с разной пропускной способностью на 300 и на 1200 Mbps. Эти две модели продаются в двух цветах на выбор. А в целом на товар почти 4000 продаж и много положительных отзывов.

US $9.21 - 24.98

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Мини проектор CRENOVA

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Данный проектор имеет компактные размеры, и он воспроизводит картинку 1280*720 пикселей. При этом яркость лампы составляет 2800 люменов, а в проекторе имеются все необходимые разъемы и Wi-Fi модуль. В отзывах покупатели хорошо отзываются о товаре и подтверждают, что он полностью соответствует указанным характеристикам.

US $96.11 - 107.71

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Мужская куртка

Скоро весна и возможно данная куртка будет неплохим решением на переходный сезон. У продавца в наличии есть много цветов, а также имеются разные размеры. Покупатели подтверждают, что куртка хорошего качества, и таблица размеров соответствует стандартам, поэтому вы не ошибетесь при заказе.

US $33.61 - 37.69

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Женские смарт-часы

Эти часы не только выполняют функции смарт-часов, но и являются красивым украшением на женской руке. Часы можно заказать в разных цветах, а также большим плюсом является то, что часы имеют водонепроницаемый корпус. У продавца также имеются и другие модели как женских, так и мужских часов.

US $32.80

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик предназначен для фиксации на голове. А у продавца имеется несколько вариантов на выбор, которые отличаются светодиодами, а также дополнительной комплектацией. В целом фонарик недорогой удобный и надежный. А благодаря способу фиксации ваши руки всегда остаются свободными, что в определенных случаях является просто необходимостью.

US $6.49 - 14.51

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