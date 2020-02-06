Беспроводные наушники

На данный момент эта модель наушников от компании QCY является одной из самых популярных и удачных среди бюджетного сегмента. Наушники воспроизводят довольно хороший звук с отличными басами. На одном заряде наушники работают до 3 часов и их всегда можно подзарядить от кейса. Сам же кейс выполнен из пластика, а в комплекте идет кабель для зарядки. Всего только у данного продавца более 45000 продаж на данный товар.





US $21.58

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Зарядное устройство

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Данную зарядку можно купить в нескольких модификациях. Для зарядки гаджетов и смартфонов в устройстве имеется три USB. Благодаря довольно неплохой встроенной электронике зарядка выдает общую мощность в 30 ватт и поддерживает функцию QC 3,0 в одном из USB портов, а остальные выдают ток 3,1 ампера при напряжении в 5 вольт.

US $1.99

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Робот-пылесос

Это довольно практичная и бюджетная модель робот-пылесоса. Пылесос для более эффективной сборки пыли имеет две вращающиеся щетки, а также в устройстве предусмотрена функция влажной уборки. Максимальная сила всасывания на данной модели находится на уровне в 3000 pa, а в самом устройстве предусмотрено много умных функций. Благодаря всему вышесказанному на данную модель уже более 8000 продаж.

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US $208.21

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Увлажнитель воздуха Xiaomi

Данную модель увлажнителя можно использовать для увлажнения довольно большого помещения. Увлажнитель имеет емкость для воды на 5 литров, что позволяет долго не заправлять его. Однако стоит помнить, что для продления срока службы любого ультразвукового увлажнителя воздуха стоит использовать либо фильтрованную, либо дистиллированную воду. В данной модели предусмотрен цифровой дисплей, а также сенсорные кнопки для управления. В целом довольно простая, надежная и популярная модель увлажнителя воздуха от компании Xiaomi.

US $28.00 - 33.00

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Беспроводное зарядное устройство

Это одно из самых бюджетных беспроводных зарядных устройств. Общая мощность зарядки составляет 10 ватт, а корпус имеет округлые формы. Зарядка очень популярная и на данный момент только этот продавец продал более 43000 экземпляров, а покупатели подтверждают, что товар соответствует описанию.

US $3.99 - 4.67

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Набор инструментов

Это довольно простой, но очень функциональный набор инструментов, который покроет очень много различных потребностей в разборке и сборки различных устройств, в том числе смартфонов и планшетов и другой электроники. В наборе имеется большое количество различных популярных бит, а также пинцет, лопатки для разборки корпусов разной электроники и многое другое. Очень полезный набор для любого домашнего мастера.

US $12.40

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Газовая зажигалка

И замыкает подборку очень оригинальная газовая зажигалка с двумя мощными соплами пламени. Корпус выполнен из металла, который приятный на ощупь. Для включения зажигалки имеется специальная кнопка на корпусе, под которой расположен рычаг регулировки пламени. При желании устройство всегда можно заправить газом, а для отслеживания уровня газа имеется прозрачная вставка на корпусе.

US $6.33

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