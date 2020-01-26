Импульсная зажигалка

Данная зажигалка поджигает предметы не открытым огнем, а электрической дугой. Именно в этой модели предусмотрено две электрические дуги, которое пересекаются друг с другом, что выглядит очень красиво. Зажигалка работает от встроенного аккумулятора, который заряжается по USB кабелю. А на дисплее, который установлен на корпусе отображается уровень заряда.





US $14,94

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Мужские часы

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Эти часы имеют водонепроницаемый корпус, а также кварцевый часовой механизм. Часы изготовлены в спортивном дизайне. Для использования в темных местах в часах предусмотрена подсветка, которая включается при нажатии на специальную кнопку. Очень красивая и популярная модель, которая идеально подойдет на подарок.

US $9.81

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Квадрокоптер

Данный дрон объединяет неплохой функционал и невысокую цену. Он оснащен Full HD камерой и Wi-Fi передатчиком для транслирования видеосигнала на смартфон. Дрон также оснащен рядом функций, которые помогают новичкам в управлении, а на одном заряде он летает до 12 минут. Управлять дроном можно на расстоянии до 100 метров на открытом пространстве без потери сигнала.

US $21.07 - 32.33

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Газовая зажигалка

У продавца есть несколько вариантов зажигалок для заказа и каждый из них изготовлен в виде декоративных гранат различных типов. В нижней части устройства имеется клапан для заправки газа, а в верхней колесико и кремний для поджигания газа. В целом недорогая и необычная зажигалка, которую можно носить как брелок.

US $4.48

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Компьютерная мышка Xiaomi

Данную модель компьютерной мышки компания Xiaomi выпустила довольно давно, однако благодаря своему дизайну мышка все еще пользуется популярностью. Она подключается к компьютеру по беспроводной связи и питается от двух батареек или аккумуляторов типа ААА. В ней встроен датчик с чувствительностью в 1200 dpi. US $16.96

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Наушники Mixcder E9

Данные наушники для более чистого звука используют активную систему шумоподавления. А подключаются к различным устройствам по средствам Bluetooth и на одном заряде работают до 30 часов непрерывного воспроизведения. У наушников есть ряд преимуществ, с которыми вы можете ознакомиться на странице товара. В целом наушники приобрели почти 4000 раз, а покупатели оставили большое количество положительных отзывов.

US $53.22

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Светодиодный фонарик

Хороший светодиодный фонарик никогда не будет лишним в любом доме, и данная модель может стать хорошим вариантом для приобретения. Данный фонарик имеет невысокую цену и мощный светодиод, а также линзу, при помощи которой можно регулировать поток света переключаясь на ближний и дальний свет. Устройство продается в двух модификациях, которые отличаются установленным светодиодом и емкостью аккумулятора.

US $2.79 - 4.65

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