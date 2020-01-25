Селфи-дрон

Этот дрон имеет удобную складную конструкцию и размеры, которые позволяют легко поместить его в карман. Дрон быстро включается и легко управляется со смартфона. На одном заряде он может пролететь от 5 до 6 минут и может отдалиться от вас на максимальное расстояние до 45 метров на открытом пространстве. А для съемки на дроне установлена неплохая камера, которая может снимать как фото, так и видео материал.



US $14.95 - 22.87

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Беспроводная зарядная станция

Данную док станцию производит компания Xiaomi, и она изготовлена для зарядки смартфонов в вертикальном положении, мощность станции составляет 20 ватт. Данная зарядка стильная и красивая и будет исполнять не только прямое назначение, но и может быть отличным дополнением к дизайну вашего интерьера.

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US $16.48

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Универсальный кабель зарядки

Этот кабель производит компания Baseus и он выполнен в тканевой оплетки, а все разъемы изготовлены в металлическом корпусе. Он состоит из одного разъема, который подключается к стандартной зарядке или к компьютеру через USB, а на выходе имеет четыре разветвления для зарядки разных типов устройств. При заказе можно выбрать несколько модификаций, которые наиболее подходят для ваших устройств.

US $3.65 - 4.56

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Эндоскоп

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Этот инструмент поможет при ремонте различных агрегатов или в ряде других случаев. Эндоскоп представляет собой длинный прочный шнур на конце которого установлена видеокамера и фонарик. При помощи эндоскопа можно легко и быстро заглянуть в труднодоступные места и определить причину поломки или получить другую информацию. На данный товар боле 80000 продаж, а при заказе можно выбрать различную длину шнура.

US $3.84 - 4.23

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Устройство для чистки предметов от пыли

Данное устройство можно использовать как на всасывания, так и выдув воздуха. Однако выдув, является основной функцией устройства и в этом режиме работает гораздо лучше. Покупатели отмечают, что устройство идеально подойдет для очистки корпусов ПК или другой подобной техники от пыли.

US $19.44 - 22.16

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Шуруповерт

У продавца можно приобрести шуруповерты разной мощности. На выбор имеется четыре типа аккумуляторов на 12, 16, 21, и 25 вольта и, следовательно, под каждый аккумулятор имеются разные двигатели, которые отличаются крутящим моментом. На странице товара имеется подробная таблица с характеристиками. Также можно заказать устройство в разной комплектации. Покупатели отмечают, что за такие деньги это просто превосходный товар.

US $25.99 - 52.18

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Диспенсер для мыла

Это простой и надежный диспенсер для мыла с сенсорным управлением. Для того чтобы извлечь мыло из емкости, нужно просто поднести руки к специальному горлышку и диспенсер автоматически подаст одну дозу вспененного мыла. Устройство очень экономичное, а после окончания мыла в емкости его можно приготовить самостоятельно, разбавив обычное жидкое мыло водой или приобрести готовое смесь от производителя.

US $16.86 - 23.13

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