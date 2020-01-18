Беспроводные TWS наушники Nisheng

Это довольно популярная и удачная модель наушников. Для подзарядки кейса с аккумулятором используется современный разъем USB Type-C, а емкость встроенной батареи составляет 4000 мАч. Также в кейсе предусмотрен USB порт, в который можно подключать различные устройства для их зарядки. Наушники в ухе сидят хорошо и воспроизводят приятный звук, а на кейсе установлен дисплей, на котором выводится полезная информация для пользователя.



US $23.71 - 29.14

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Беспроводная колонка Nisheng

Колонка от данного производителя имеет красивый агрессивный дизайн, передняя часть которого похожа на автомобильные фары. На колонке имеется дисплей, на который выводится вся необходимая информация для комфортного использования. А на верхней части колонки имеются механические кнопки для управления. Колонка не так давно появилась на рынке, но уже на данный момент продана более 2000 раз только у данного продавца

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US $17.51 - 18.55

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Коврик для мышки с RGB подсветкой

Коврик можно заказать в разных размерах и с разными рисунками. Подсветка на коврике реализована путем монтажа специальной оптоволоконной трубки по периметру, которая передает свечение от светодиодов. С одной стороны на коврике расположен контроллер для подсветки, в который необходимо подать питание от любого USB разъема. Есть много разных режимов свечения, которые меняются путем нажатия на одну кнопку на контроллере.



US $7.09 - 18.79

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Компьютерная клавиатура iMice

Данная клавиатура имеет кнопки, которые имитируют нажатие как на механических клавиатурах. В устройстве имеется RGB подсветка, а также предусмотрен ряд дополнительных функций при нажатии специальных комбинаций кнопок клавиатуры. У продавца имеются клавиатуры с русской раскладкой, а кнопки подсвечены таким образом, что светятся не только их нижняя часть, но и само обозначение на кнопке, что позволяет легко использовать клавиатуру в темноте.



US $12.74

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Держатель для зубных щеток

Данный держатель уже сам по себе очень удобный, но в нем еще имеется антибактериальная ультрафиолетовая лампа, которая позаботится о стерильности ваших зубных щеток. В данном держателе также имеется дозатор для зубной пасты, который также очень удобный и практичный. Питается ультрафиолетовая лампа от блока питания, который необходимо подключить в обычную розетку. Держатель рассчитан для хранения пяти зубных щеток.

US $5.05 - 12.81

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Коврик для мышки

А это простой коврик для компьютерной мышки. Он продается в трех размерах и с двумя рисунками. Коврик очень популярный и на данный момент продано более 14000 экземпляров, а покупатели оставили более 6000 отзывов при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $4.18 - 9.72

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Конструктор

Этот конструктор состоит из 408 деталей в числе которых также имеются электрические элементы. Благодаря электрическим элементам собранного робота можно приводить в движение. Управляется при этом робот через пульт дистанционного управления, который идет в комплекте. Данный конструктор интересный и идеально подойдет для развития ребенка. На данную модель конструктора более 800 продаж.

US $28.87

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