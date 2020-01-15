Вентиляторы охлаждения Aigo

Один из китайских лидеров среди производителей вентиляторов для компьютеров является компания Aigo. А эта модель отличается наличием красивой RGB подсветкой, а в местах крепления к корпусу компьютера в вентиляторах используется мягкий материал, который гасит вибрации и шум. Размер вентиляторов выполнен в формате 120*120*25 миллиметров, а в заказе можно оформить несколько вентиляторов и контроллер с возможностью подключения до восьми вентиляторов одновременно. Контролер служит для управления скорости вращения и подсветкой вентиляторов.

US $8.99 - 62.09

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Кулер для ЦПУ

Данный кулер производит также фирма Aigo, но он служит для охлаждения процессора. Благодаря универсальной конструкции устройство подойдет ко многим стандартным сокетам, но перед заказом стоит проверить совместимость. У продавца есть три вариации кулеров с разными радиаторами охлаждения. Сам же вентилятор вращается со скоростью в 1800 об\мин на максимуме, при этом он нагнетает воздух на уровне 45.6CFM.

US $9.48 - 14.22

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Компьютерная мышка iMice

Данная мышка имеет удобную форму, благодаря чему она удобна в эксплуатации. На мышке имеется кнопка изменения чувствительности датчика, а максимальное возможное значение чувствительности составляет 5500 dpi. Также на мышке установлена кнопка двойного клика, которая имеет удобное и практичное расположение, а в целом на мышке имеется 7 кнопок и светодиодная подсветка.

US $6.75

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Тройник для USB порта

А это мини тройник для USB порта. Он отлично подойдет для любого персонального компьютера и ноутбука, если на нем не хватает необходимых разъемов. С полной характеристикой устройства можно ознакомиться на странице продавца. Товар продается только в двух цветах, а именно в белом и черном. При оформлении заказа можно выбрать тройник с поддержкой USB 3,0.

US $1.58 - 2.18

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Фильтр для вентиляторов охлаждения

Данный фильтр представлен в виде обычной сеточки и предназначен для монтажа перед вентилятором охлаждения на корпусе ПК. Сеточки имеют размеры 120*120 миллиметров, а их толщина составляет 0,3 мм. Данные фильтра частично предотвращают попадание, пыля в корпус ПК, однако их придется периодически очищать. В целом довольно полезная вещь, которая пользуется популярностью на Aliexpress и продается набором по 5 штук.

US $1.35 / набор 5 шт.

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Бюджетные вентиляторы охлаждения

А это бюджетный вентилятор охлаждения с подсветкой. Вентилятор имеет размер 120*120*25 миллиметров, у продавца можно выбрать различные цвета подсветки. А в наличии имеются тройники, которые помогут, если на материнской плате недостаточно портов для подключения нескольких вентиляторов.

US $1.61 - 3.60

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SSD накопитель KingSpec

Производитель KingSpec совместно с продавцом предоставляет широкий выбор SSD накопителей, которые отличаются объемов памяти от 32 Гб до 2 Тб и разной скоростью передачи данных. SSD накопители отличаются высокой производительностью и могут значительно ускорить работу любого ПК, если ОС и все необходимые программы установить на SSD накопитель.

US $11.40 - 178.00

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Внешний накопитель Кесу HDD

Далее в списке я расположил внешний HDD накопитель. HDD накопители отличаются долговечностью и надежностью, но работают довольно медленно по современным стандартам. У продавца можно заказать накопители объемом от 160 Гб до 2 Тб, а также можно выбрать один из трех возможных цветов. Приятным бонусом для жителей России является возможность заказа товара с местных складов.

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US $10.81 - 73.52

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