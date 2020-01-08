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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини проектор, портативные светодиодные светильники и многое другое

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Мини проектор

Этот проектор имеет компактные габариты, что делает его портативным. Данное устройство можно использовать как домашний кинотеатр или для презентаций на работе. В общем, он имеет весь необходимый функционал, как и его старшие модели. Для подключения к различным устройствам на проекторе имеется Wi-Fi, а также HDMI разъем. Проектор работает тихо и не превышает уровень шума выше 28 децибел. 

US $73.26

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Аккумуляторы с зарядным устройством

Далее в списке аккумуляторы типа АА. Это неплохая модель, которая имеет реальную электроемкость на уровне 2400 мАч, о чем сразу предупреждает продавец на главной странице описания товара. К каждому заказу поставщик прикладывает специальный пластиковый кейс для хранения аккумуляторов, а также у продавца можно сразу заказать зарядную станцию, которая одновременно может заряжать до 4 аккумуляторов.  Аккумуляторы заслуженно занимают одну из ведущих позиций в своем классе на Aliexpress. 

US $6.48 - 27.05

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Bluetooth селфи-палка

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Данное устройство можно использовать не только по прямому назначению, но и как штатив с дистанционным управлением. Дистанционное управление представлено в виде кнопки с Bluetooth подключением, которая отвечает за спуск затвора фототехники. Устройство изготовлено качественно и надежно, как и большинство товаров от компании Baseus. 

US $18.89

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Вращающаяся платформа 

Далее в подборке я разместил, устройство для фото и видео съемки различных небольших предметов. Данная платформа вращается на 360 градусов, а также имеет три регулируемые скорости и разные режимы поворотов. Максимальный допустимый вес предметов для установки на платформу составляет 4 килограмма. При заказе можно выбрать платформу с зеркальным или матовым основанием. Очень практичное и удобное устройство для получения удачных снимков и видео.  

US $10.79

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Power Bank на 10000 мАч

Это многими любимый Power Bank от компании KUULAA. Он изготовлен в красивом и удобном корпусе, на котором помимо разъемов для зарядки имеется цифровой дисплей индикации. Дисплей служит для отображения уровня оставшегося заряда. Также на корпусе имеется механическая кнопка при нажатии, на которую загорается дисплей индикации. Power Bank очень популярный и только данный продавец продал более 65000 экземпляров.    

US $8.67 - 10.38 

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Автомобильная зарядка

Данное устройство имеет мощность в 45 Ватт и несколько разъемов для подключения различных устройств. На выбор есть несколько моделей с разными портами и цветами, но мощность и суммарный выходной ток при этом не меняются. В середине зарядного устройства имеется цифровой дисплей для отображения тока заряда. Автомобилисты хорошо отзываются о данном устройстве и рекомендуют продавца в отзывах. 

US $9.96 - 10.79

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Портативные светодиодные светильники 

Данные светильники работают от сменных аккумуляторов 18650 или АА типов. Светильники подойдут для использования как на отдыхе или в походе, так и в любой мастерской. В общем, применять их можно где угодно. Устройства имеют прочный прорезиненный корпус, а также защиту от влаги и кронштейн-фиксатор. У продавца в наличие имеется четыре модели, которые отличаются количеством светодиодов и фокусирующей линзой.    

US $9.33 - 14.22

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а цена как у чугунного моста
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