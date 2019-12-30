Всем привет, дорогие друзья. В данной публикации я хотел бы поделиться с вами интересными и полезными товарами с сайта Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

USB-Хаб

И начинает подборку USB-Хаб от фирмы Baseus. Он имеет простой округлый дизайн и четыре порта USB, один из которых USB 3.0. Также в устройстве предусмотрена ненавязчивая подсветка, которая установлена в нижней части корпуса. Если подключить к данному устройству дополнительное питание, то к нему можно подсоединять различные HDD накопители. Продается гаджет в двух цветах, а сейчас на данный товар уже более 3600 продаж.

US $8.99

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Клавиатура с RGB подсветкой

А это отличная недорогая компьютерная клавиатура со стильной RGB подсветкой. На клавиатуре имеется 104 кнопки, а благодаря специальной конструкции грязь между кнопок не накапливается как на классических клавиатурах. Также плюсом является то, что ее можно заказать со склада в РФ, и она будет доставлена к вам в течение нескольких дней.

US $15.82

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Автоматический дозатор зубной пасты

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Далее в подборке простой, но полезный гаджет для ванной комнаты. А именно это дозатор зубной пасты. Он имеет стильный внешний вид и впишется в большинство ванных комнат. Для начала работы с устройством, его необходимо прикрепить на стенку и вставить в него тюбик с пастой. После чего при нажатии на специальную кнопку в виде фиксатора для зубной щетки, устройство выдавливает пасту из тюбика. На данный товар более 6000 продаж.

US $4.51

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Компьютерная мышка

Далее в подборке я разместил одну из популярных компьютерных мышек с игровым дизайном. На корпусе устройства установлены декоративные металлические вставки, а также дополнительные кнопки, включая кнопки смены уровня чувствительности. У продавца имеется несколько цветов подсветки, а также еще пару подобных моделей мышек на выбор. На данный товар почти 3000 продаж и много положительных отзывов.

US $6.69 - 8.99

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Велосипедный фонарик

А это простой и надежный велосипедный фонарик со специальным фиксатором на руль велосипеда. Фонарик имеет полностью водонепроницаемый корпус, а также в нем предусмотрено несколько режимов работы. У продавца на странице товара, также можно ознакомиться и с другими похожими моделями фонариков, но с разными характеристиками. На данный товар свыше 4000 продаж.

US $10.91 - 26.64

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Игровой коврик для мыши

Для фанатов серии Star Wars оставлю в подборке отличный игровой коврик с размерами 800*300 мм. Коврик изготовлен из качественных материалов и не воняет при распаковке, а покупатели отмечают, что печать выполнена четко и контрастно. У продавца есть много дизайнов на выбор.

US $9.39

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Беспроводные наушники

И замыкает подборку беспроводные наушники. В кейсе данной модели наушников вмонтирован аккумулятор на 2000 мАч и дополнительный USB разъем для экстренной подзарядки различных устройств. А аккумуляторы в наушниках имеют электроемкость 50 мАч, что позволяет на одном заряде работать до 4 часов непрерывно. Стоит также добавить, что на наушниках установлены сенсорные кнопки для управления. Благодаря вышесказанному и многим другим преимуществам, данная модель наушников довольно популярна на Aliexpress.

US $18.03 - 19.67

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