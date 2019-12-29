Всем привет, дорогие читатели. Позвольте представить вашему вниманию подборку полезных и интересных товаров с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Велосипедные габаритные огни

Данный светодиодный фонарик крепится под сидения велосипеда, для этого у него имеется специальный универсальный фиксатор. Подобные габариты крайне необходимы в ночное или вечернее время суток и могут спасти велосипедисту жизнь в определенных ситуациях. Сам же фонарик имеет встроенный аккумулятор и водонепроницаемый корпус. Также устройство имеет несколько режимов работы. На данный товар более 2 000 продаж.

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US $6.19 - 17.83

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Смарт-часы с беспроводными наушниками

Данные часы имеют стильный дизайн, а также полный функционал смарт-браслета. В часах также компактно разместили беспроводные наушники. Устройство имеет TFT дисплей с диагональю 0.96 дюйма и разрешением 160*80 точек. В часах встроен аккумулятор на 160 мАч, а в наушниках в свою очередь установлены аккумуляторы на 35 мАч. Покупатели в отзывах отмечают, что цена устройства не низкая, но качество соответствует. На данный товар почти 1300 продаж.

US $37.14 - 39.73

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Павербанк на 10000 мАч

Данная модель устройства выполнена в стильном корпусе из приятного на ощупь пластика. В павербанке вмонтирован цифровой дисплей для отображения уровня заряда, а также два USB разъема для зарядки различных устройств. При одновременном использовании двух разъемов для зарядки, один выдает ток 5 вольт 2.1 ампера, а второй 5 вольт 1 ампер. Заявленная электроемкость составляет 10000 мАч, а на товар уже более 5000 продаж.

US $8.45 - 9.39

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Магнитный кабель зарядки

Далее в подборке магнитный кабель для зарядки мобильных телефонов. Он состоит из двух частей, первая это маленький магнит, который вставляется в смартфон, а вторая и есть сам USB кабель. У продавца есть коннекторы для всех популярных смартфонов. На данный товар более 105 000 продаж. При заказе можно выбрать цвет кабеля.

US $0.73 - 2.78

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Наушники Baseus

Это обычные проводные качественные наушники от бренда Baseus. Наушники изготовлены в металлическом корпусе. У продавца при заказе можно выбрать различные цвета, а также стоит отметить, что наушники имеют не высокую цену, благодаря которой товар уже продан более 3000 раз только у данного продавца.

US $3.27 - 3.49

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Розетка с USB разъемами

А это стандартная розетка с двумя USB разъемами для зарядки различных гаджетов. Выходной ток с USB разъемов в общем составляет 5 В 2 А. Также у продавца можно заказать удобную подставку для смартфона которая легко и просто фиксируется на розетке. На данный товар почти 3000 продаж.

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US $3.25 - 5.92

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Наушники с подсветкой

В данных наушниках установлена светодиодная подсветка и микрофон. Цвет подсветки и наушников при заказе можно выбрать. А также есть возможность заказа товара со склада в РФ. Наушники имеют мягкие и удобные амбушюры, однако не стоит рассчитывать на студийное звучание. Но за свои деньги наушники звучат хорошо, что и подтверждают покупатели в отзывах.

US $14.37 - 18.55

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Wi-Fi переключатель

И замыкает подборку Wi-Fi переключатель, который можно установить вместо стандартного механического переключателя. Переключатель имеет Wi-Fi модуль, при помощи которого можно управлять светом со смартфона при помощи специального приложения. У продавца имеется в наличии несколько цветов на выбор. В целом очень удобное и недорогое устройство, на которое уже более 2000 продаж.

US $10.99 - 11.99

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