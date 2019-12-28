Всем доброго времени суток, дорогие друзья. В данной подборке я постарался найти полезные автотовары от компании Xiaomi и ее суббрендов, о которых вы могли не знать.

Очиститель воздуха для автомобиля

Данный очиститель воздуха может эффективно и быстро убрать любые неприятные запахи в салоне вашего автомобиля, будь то запах от сигарет или парфюмерной продукции. У него есть три скоростных режима, а питается он от обычного прикуривателя. После износа ресурса фильтр можно легко заказать и заменить. Очиститель способен перехватывать во время работы мелкодисперсные частицы размером 2,5 мкм, а также фильтрует воздух от бензола и формальдегида на 99 процентов. В целом очень полезная вещь для здоровья любого человека особенно для аллергиков.

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US $199.00

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Автомобильное зарядное устройство Baseus

Далее в подборке одна из самых популярных автомобильных зарядок на Aliexpress. На данный товар более 38 000 продаж и огромное количество положительных отзывов. Зарядку можно заказать в двух модификациях. Первая модификация имеет два стандартных USB разъема с поддержкой QC 3.0, а вторая имеет один стандартный USB разъем и один USB type-c с поддержкой QC 4.0. Оба варианта имеют суммарный выходной ток на два разъема 5 вольт и 5 ампер.

US $4.99

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Автомобильное зарядное устройство Xiaomi

Данная зарядка имеет классический алюминиевый прочный корпус, а также два USB разъема и суммарную выходную мощность в 18 Вт. Дополнительно у продавца можно заказать кабели для зарядки различных устройств. На данный товар почти 3 000 продаж, а покупатели высоко оценивают качество и функционал товара.

US $10.55 - 12.31

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Ароматизатор воздуха Xiaomi

А это простой и элегантный ароматизатор воздуха от компании Xiaomi. Он крепится на дефлектор воздуховода при помощи специальной прищепки. В комплекте поставляется сразу три сменных таблетки с ароматизатором. Расходные материалы можно всегда докупить, а на выбор есть различные ароматы. В целом простое и надежное устройство, на которое только у данного продавца более 1000 продаж.

US $5.12 - 9.86

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Видеорегистратор 70mai в зеркале заднего вида

Данный регистратор монтируется на стекло заднего вида в нем установлен широкий дисплей с диагональю 5 дюймов. К регистратору можно также заказать камеру заднего вида с функцией помощи при парковке. Сам же регистратор снимает с разрешением 1600P с углом обзора 140 градусов. Устройство на одном заряде может проработать автономно до 24 часов при непрерывной съемке.

US $69.99 - 95.13

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Аварийное пусковое устройство

В сложный ситуации, когда сел аккумулятор в автомобиле вас может выручить данное устройство. По своей сути это мощный павербанк с большим выходным током и специальными клеммами для аккумулятора. Данное устройство производится под брендом 70mai и имеет фирменное качество и стильный корпус. Также устройство можно использовать и как обычный аккумулятор для различных гаджетов. На данный товар почти 5 000 продаж и многие уже подтвердили заявленные функции устройства.

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US $48.99

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Воздушный компрессор

Данный компрессор предназначен для накачивания автомобильных шин, он питается от прикуривателя и имеет длинный метровый провод питания. Также есть удобный цифровой дисплей для установки необходимого давления в шинах. После накачивания заданного давления компрессор автоматически отключается. В целом простой надежный товар, который производится под брендом 70mai.

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US $54.99

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Автомобильный пылесос

И замыкает подборку автомобильный пылесос от фирмы Baseus. Данная модель довольно мощная и имеет силу всасывания 4000 pa, а также устройство изготовлена в удобном компактном корпусе. На одном заряде пылесос может проработать без отключения до 25 минут. Также в комплект входят несколько различных насадок для удобной уборки различных поверхностей. Пылесос хорошо зарекомендовал себя и только у данного продавца более 3500 продаж на данную модель.

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US $39.99

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