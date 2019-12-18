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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративный светильник, power bank и многое другое

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Всем привет, дорогие читатели. В данной подборке вы сможете ознакомиться с популярными товарами с Aliexpress, о которых вы могли не знать.  

Power bank FLOVEME 

Данный power bank имеет компактные размеры, и небольшой вес в 240 грамм, а также электроемкость на 10000 мАч. На power bank установили несколько USB для подзарядки различных устройств с выходным током 5В и 1А. В целом это компактный и удобный power bank, на который у данного продавца почти 2000 продаж.  

US $9.39 - 10.96

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Беспроводной выключатель

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Данный выключатель пригодится при перепланировке или добавлении новых элементов освещения. Он состоит из двух устройства. Первое это реле, которое и отвечает за включение и выключение осветительного прибора. Реле подключается к самому выключателю по беспроводной связи, что позволяет установить сам выключатель в любом месте. Выключатель не требует подключения к электросети, он работает от батарейки. На данный товар почти 4000 продаж.

US $4.93 - 17.62

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Ультрафиолетовый фонарик

Данный фонарик имеет компактные размеры и прочный алюминиевый корпус, а главным его отличием от других подобных моделей, является наличие ультрафиолетового светодиода. При ультрафиолетовом свечении можно увидеть различные знаки на деньгах для проверки их оригинальности, также ультрафиолет можно использовать для поиска различных скрытых пятен. На данный товар более 7000 продаж.

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US $2.49 - 7.90

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Декоративный светильник

Данный светильник предназначен для настенной установки. Роль декора выполняет подсвечиваемый рисунок, который можно выбрать при заказе. Рисунок подсвечивается теплым светом, а нижняя часть светильника излучает холодный белый свет. Также стоит отметить, что товар можно заказать со склада в РФ.

US $15.57 - 23.35

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Аккумулятор типа АА

У данного продавца можно заказать аккумуляторы от 4 штук. Продавец прикладывает пластиковый кейс для хранения и транспортировки аккумуляторов. Также в одном заказе можно оформить аккумуляторы с зарядным устройством для них. Что касается реальной электроемкости, то данные аккумуляторы имеют от 2300 до 2500 мАч, о чем продавец сразу предупреждает.   

US $6.48 - 27.05

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Внешний корпус для накопителей

Данный корпус предназначен для 2.5 дюймовых HDD и SSD накопителей. Благодаря простой и удобной конструкции в корпус можно легко и быстро установить любой накопитель. А при заказе можно выбрать корпуса с различными интерфейсами для подключения к компьютеру. Данный товар очень популярный и имеет уже более 13000 продаж.  

US $8.85 - 20.81

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Липучка для укладки проводов

А замыкает подборку липучка для укладки проводом. Она продается в мотках от 1 до 5 метров. Липучку можно отрезать любого необходимого размера, а также большим плюсом является то, что липучку можно использовать повторно в отличие от привычных пластиковых стяжек. Товар очень популярный и продается на Aliexpress под разными брендами.     

US $0.55 - 1.62

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