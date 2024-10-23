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Сторонний мод добавляет панель задач в стиле macOS для Windows 10 и 11 с нюансами для Edge

Сторонний мод интегрирует в Windows 11 элементы из Windows 12 и Tiling Window Manager для улучшения многозадачности.
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Seelen UI Utility внедряет плавающую панель задач в операционную систему Windows 11.

Microsoft активно продвигает свой план завершения поддержки Windows 10 менее чем через год. Пользователи, продолжающие использовать эту ОС, несмотря на настойчивые попытки компании перевести их на Windows 11, включая навязчивую полноэкранную рекламу, воспринимают это с недоверием. Организация по защите общественных интересов направила петицию к технологическому гиганту с просьбой пересмотреть своё решение и продлить поддержку системы, сославшись на «значительный рост устаревших компьютеров», который мог бы негативно сказаться на её экологических целях.

Microsoft, похоже, учла данный запрос и предложила как коммерческим, так и частным пользователям возможность продлить поддержку Windows 10 на три года после 14 октября 2025 года. Тем не менее, покупка нового компьютера с Windows 11 или переход на эту ОС кажется более разумным решением. Жесткие системные требования Microsoft для Windows 11 и некоторые недоработки в дизайне операционной системы являются, пожалуй, главными факторами, из-за которых пользователи откладывают обновление своих систем.

Согласно слухам, в Windows 12 будет внедрена плавающая панель задач, аналогичная той, что в Windows 11

В 2022 году Microsoft представила концепцию дизайна пользовательского интерфейса, и вот как она была реализована.

Как выяснилось, существует способ решить проблемы с элементами дизайна. Новый мод под названием Seelen UI utility предоставляет пользователям Windows 11 возможность настраивать и изменять отдельные элементы пользовательского интерфейса ОС в соответствии с их вкусами, включая «плавающую панель задач, которая была замечена в утечках Windows 12».

Утилита предлагает "полностью настраиваемую среду рабочего стола" для Windows 11 и Windows 10. Она включает в себя плавающую панель задач, расположенную в нижней части экрана, которая напоминает концепт-дизайна операционной системы Microsoft "Windows 12", ставший известным благодаря утечкам. Эта панель задач аналогична плавающей Dock в macOS и может быть перемещена и отрегулирована по вертикали на экране.

Согласно разработчику, Seelen предлагает «простой и эффективный способ настройки рабочего пространства и управления им». Кроме того, в приложении имеется менеджер Tiling Windows, который автоматически организует окна, облегчая процесс многозадачности.

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Теги

windows 11 edge macos windows 12 многозадачность пользовательский интерфейс панель задач tiling window manager обновления windows сторонний мод
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