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В рамках «танкерной войны» с Ираном США отправляют F-16 патрулировать Ормузский пролив
Сладкий вкус иранского "гостеприимства".

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Несмотря на заявления западных СМИ о том, что арест иранского танкера индонезийской береговой охраной не имеет никакого отношения к негласной «танкерной войне», которую с начала этого года ведут США и Иран, действия американских военных говорят об обратном.

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Так, вдобавок к штурмовикам A-10, патрулирующим Ормузский пролив в попытках защитить американские танкеры от посягательств КСИР, и эсминцу ВМФ США Макфол, который уже несколько раз за последние две недели бросался наперерез иранским судам, Вашингтон перебрасывает в район одной из главных судоходных артерий мира истребители F-16.

Стоит отметить, что переброска эта ведется на фоне непрекращающихся заявлений американских военных о том, что ВКС РФ, КСИР и вооруженные силы САР планируют проведение совместной операции по выдворению американского контингента из Сирии.

Очевидно, что представители нарождающегося многополярного мира стремятся растянуть и без того не слишком-то большое число боеспособных американских частей по разным углам света, при том что в контексте отправки американских кассетных боеприпасов на Украину всем до последнего представителя международного сообщества стало очевидно, что Вашингтон сейчас не в состоянии вести боевые действия где бы то ни было, поскольку у него закончились артиллерийские снаряды, а артиллерия даже сегодня остается «богом войны».

По сути, теперь любой американский танкер, который соберется проходить через Ормузский пролив, будет сопровождаться патрулем американских истребителей, что с точки зрения Пентагона должно способствовать «сдерживанию Ирана», а по факту будет лишь увеличивать психологическое давление как на экипажи американских судов, так и на американских военных.

Конечно, нефтяное лобби в США сегодня не может похвастаться былой прытью, но сил надавить на администрацию Байдена, чтобы та попыталась нормализировать отношения с Тегераном, у него хватит.

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Впрочем, если на фоне непрекращающихся требований Израиля «сделать что-нибудь с Ираном», стремительного развития иранской ядерной программы и постоянных захватов американских танкеров Вашингтон так и не начал военную операцию против Тегерана, то и «принуждать» Джо Байдена к миролюбию нефтяному лобби долго не придется.

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#глобальное противостояние #нефть и газ #ближний восток
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