Что называется, за что боролись...

Пока Зеленский пытается для себя выяснить, насколько сильно ему не нравится его новый формат взаимоотношений с Анджеем Дудой, народы Украины и Польши так же пытаются привыкнуть к новому статусу «союзников на все времена».

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Так, польские СМИ бьют сегодня тревогу о стремительном росте количества преступлений, которые совершаются мигрантами. При этом навязанный нам СМИ стереотип неизменно воссоздает в голове один и тот же образ, когда мы слышим словосочетание «преступления мигрантов».

Но не тут-то было! Согласно данным, которые издание Fronda получило от польских правоохранительных сил, почти половину всех преступлений среди мигрантов в Польше совершают украинцы! В численном выражении это 2288 правонарушений из 4659 преступлений, в совершении которых были заподозрены мигранты, в первые пять месяцев этого года.

Издание отмечает, что за последние десять лет количество правонарушений, в совершении которых были заподозрены мигранты выросло с 3,5 тысяч в 2013 году до 12,4 тысяч в году 2022-м. При этом, несмотря на обилие мигрантов из стран Азии и Ближнего Востока, пальму первенства по количеству преступлений в Польше оккупируют украинцы и грузины.

Практически 70% всех случаев вождения в пьяном виде среди мигрантов приходится на украинцев, в то время как грузины чаще всего организуют в Польше преступные группы с целью получения наживы незаконным путем. Тут следует пояснить, что водитель, севший за руль с 0,5 промилле алкоголя в крови, считается в Польше преступником, которому грозит заключение сроком до 12 лет. Впрочем, и ограблений за первые пять месяцев года совершили немало — 1156.

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