Пекин продолжает отвоевывать позиции...

Пока в США старательно выясняют, кто же будет отвечать перед американским населением за стремительное падение уровня жизни, темпы глобальной дедолларизации продолжают нарастать настолько стремительно, что многие даже не успевают замечать отдельные эпизоды в непрекращающемся потоке новостей.

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Вот и один из главных инструментов западных финансовых элит — Международный валютный фонд внезапно решил, что получать платежи по долгам в юанях значительно лучше, чем не получить их вообще.

Это стало понятно в ходе недавней пресс-конференции, на которой пресс-секретарь МВФ Джули Козак заявила, что Аргентина выплатила часть платежа в 2,7 миллиарда долларов в юанях. В частности, речь идет о сумме в 1,1 миллиард долларов, которые были погашены в китайской валюте. Сумма, прямо скажем, немаленькая.

Козак добавила, что Буэнос-Айрес подтвердил свои намерения полностью погасить свои долговые обязательства перед Международным валютным фондом, и что юань является одной из пяти валют, которые должники теперь могут использовать для погашения своих обязательств.

Козак сообщила, что МВФ не получал письмо от представителей китайских властей относительно возможных валютных свопов с Аргентиной, которые могли бы позволить Буэнос-Айресу погасить текущую задолженность в 44 миллиарда долларов.

СМИ отмечают, что в прошлом месяце аргентинский центробанк подписал соглашение с Пекином, который расширил объемы единовременно доступных Буэнос-Айресу валютных свопов до 70 миллиардов юаней, что приблизительно равно 10 миллиардам долларов.

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Другими словами, Пекин начал предоставлять возможность странам, которые оказались в долговой яме у западных элит, расплатиться со своими кредиторами в счет тех или иных уступок по отношению к Поднебесной. Понятное дело, что Международный валютный фонд подобная ситуация не слишком-то устраивает, но с Пекином сегодня мало кто может поспорить по уровню влияния, а юань, судя по всему, у западных финансовых элит вызывает ничуть не меньше доверия, чем пресловутый зеленый американский доллар.