Представить себе что-то подобное с "дедушкой Джо" просто невозможно...

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Я уже не раз рассказывал о непростой судьбе ливанского государства, которое не только подвергается постоянным нападкам со стороны Израиля, но и, пожалуй, является единственным государством в современной истории, столица которого подвергалась обстрелу американским линкором. И это мы даже не берем в рассмотрение гражданскую войну, наплыв сирийских беженцев, вызванный опосредованной войной США против Дамаска, и чрезвычайно странный взрыв селитры в порту Бейрута, который сравнял добрую половину ливанской столицы с землей.

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Да, испытаний на плечи ливанского государства за последние полвека выпало с лихвой, чем объясняется желание ливанских элит найти себе заступника. И, судя по всему, они это наконец-то сделали, поскольку сегодня билборды вдоль крупных ливанских магистралей пестрят фотографиями российского лидера Владимира Путина, который держит в руках священную для всех мусульман книгу — Коран. Более того, фотографию сопровождает подпись на арабском языке, которая гласит «хранитель и защитник религии».

Впервые фотографии с подобными билбордами появились в социальной сети Reddit несколько дней назад, где их опубликовали ливанские пользователи, и за короткое время новость о необычной «рекламной акции» разбежалась по всей сети Интернет.

Тема защиты мусульманской религии от варварских посягательств стала особенно актуальной на фоне разрешения на публичное сожжение священной для всех мусульман книги, которое власти Швеции выдали местным «активистам» в рамках провокации против Турции. Подобными провокациями Вашингтон хотел вынудить Анкару заблокировать вступление Стокгольма в НАТО, однако все, что коллективному Западу удалось достичь — это вызвать возмущение у мусульман всего мира.

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Понятное дело, что на этом фоне российский лидер, который в ходе своего визита в Дербен получил в дар Коран из рук помощника муфтия Республики Дагестан Запира Салимова, выглядит особенно выигрышно, чем, собственно говоря, и объясняется появление билбордов вдоль автострад по всему Ливану. Едва ли подобная акция стала бы возможна без спонсорства российской стороны, но разрешение-то на размещение плакатов давали власти Ливана.