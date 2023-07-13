Страны Запада сами себя лишают доходов.

На протяжении долгого времени человеку, далекому от мира углеводородов, различные марки российской нефти, которые торгуются на международных площадках, были все на одно лицо. И лишь в начале этого года только ленивый не узнал, что отчисления нефтяных компаний в российский бюджет были привязаны к цене марки Urals, которая вслед за своим падением потянула вниз доходы российского бюджета.

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Честно признаться, никаких поводов для паники в этом факте я не увидел, поскольку российское правительство всегда найдет способ договориться с нефтяной отраслью, чтобы вернуть в бюджет недополученные средства, но все это никого не интересовало на фоне ликования западных СМИ, ведь Запад впервые смог хоть как-то повлиять на доходы российского бюджета.

Впрочем, Urals и правда нырнула вниз на фоне введенного странами коллективного Запада потолка цен на российскую нефть, установленного у отметки в шестьдесят долларов за баррель. И вот, на фоне планомерного сокращения добычи странами OPEC+, российская Urals потянулась наверх, пробив психологически важный барьер в шестьдесят долларов.

Более того, западные аналитики встретили эту новость не с ворчливым ехидством, а с ужасом. Если потолок цен на российские нефтепродукты практически похоронил переработку нефти в Европе, поскольку российские углеводороды начали массово перерабатывать в Индии и других азиатских странах, то рост цен на российскую нефть сегодня грозится похоронить западных страховщиков, которые страхуют перевозящие нефть и газ суда. Это мы не уже не говорим о том, что пресловутый «потолок цен» послужил толчком к рождению «теневого флота».

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Проще говоря, страны нарождающегося многополярного мира оказались в ситуации, когда они вынуждены были инвестировать деньги в собственные страховые фирмы, чтобы те обеспечили бесперебойную торговлю российской нефтью выше установленного Западом потолка цен. Понятное дело, что теперь эти страховщики могут страховать самые разные перевозки, лишая коллективный Запад возможности контролировать морские перевозки как таковые.