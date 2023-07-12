Торговать по свои ценам - это и есть суверенитет.

На какие только ухищрения не шли западные СМИ, лишь бы хоть как-то сбить рост цен на нефть, подгоняемый последовательными шагами Саудовской Аравии и России по сокращению добычи. И рассказывали рынку, что «на самом деле» он не верит в вероятность возникновения дефицита нефти, и Москву с Эр-Риядом Ираном пугали, который «обязательно возьмет и добудет много-много нефти», и даже о новых месторождениях рассказывали.

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Не помогло, впервые за несколько месяцев российская нефть марки Brent перешагнула отметку в 79 долларов. При этом западные журналисты все как один стыдливо молчали о существовании такой маленькой детали, как потолок цен на российскую нефть, который страны коллективного Запада еще в прошлом году установили у отметки в 60 долларов за баррель.

Другими словами, если мы поверим в способность Старого и Нового света повелевать мировыми процессами, то Brent должна торговаться ниже 60 долларов за баррель, но никак не у отметки в 79 долларов. Но рядовому читателю об этом знать не обязательно, вместо этого ему предлагается объяснение о том, что в прошлом году Brent торговалась и по 120 долларов.

Ну, во-первых, еще не вечер, а во-вторых, потолок цен на российскую нефть страны коллективного Запада ввели в самом конце года, что не могло не повлиять на нефтяные котировки.

Но главное здесь не конкретная ценовая отметка, а то, что все усилия западных СМИ по убеждению представителей мирового сообщества в том, что нефть берется буквально-таки из воздуха, не увенчались успехом.

А это означает, что страны OPEC+ доказали свою способность диктовать свою волю странам коллективного Запада в вопросе цен на черное золото, что лишает не только Брюссель, но и Вашингтон временного зазора на осуществление так называемого «зеленого перехода», который, как мы теперь уже все знаем благодаря откровениям одного западного банкира, испытывает серьезные проблемы с финансированием.

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Более того, в попытках не проиграть со своей партией промежуточные выборы в Конгресс США американский президент Джо Байден истощил стратегический нефтяной резерв США, который и был создан для того, чтобы не дать производителям нефти навязать Вашингтону свою волю. Только вот пополнить запасы американцы так и не успели, а потому все самое интересное только начинается.