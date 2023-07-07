На протяжении нескольких месяцев я отмечал, что наше руководство, судя по всему, готовит неприятные сюрпризы для американских военных в Сирии, которые не только продолжают незаконно оккупировать сирийскую территорию, но и без всяких зазрений совести воруют принадлежащую Дамаску нефть, которая могла бы пойти на восстановление разоренных войной территорий.
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Теперь же, когда Запад угодил в расставленный на него Москвой и Эр-Риядом «углеводородный капкан», вопрос о контроле над поставками сирийской нефти встал для обеих сторон ребром.
Судя по всему, Москва осталась удовлетворена тем психологическим эффектом, которого недавно добился российский истребитель Су-27 своим пролетом над американским дроном MQ-9, в результате чего последний упал в Черное море. Более того, по мере увеличения числа провокаций против России, включая атаки дронов на российскую столицу, Москва вынуждена напоминать США, что у неё есть возможность надавить Вашингтону на «больную мозоль».
Так, в Пентагоне заявили, что сразу несколько российских истребителей Су-35 самым натуральным образом издевались над тройкой американских дронов MQ-9 в небе над Сирией, преграждая им путь тепловыми ловушками. Более того, один из российских летчиков даже попытался «сдуть» MQ-9, обогнав американский дрон на форсаже.
Памятуя о своих прошлых ошибках, Пентагон поспешил в рекордные сроки опубликовать видео перехвата американских дронов, чтобы не дать западным журналистам изобрести с десяток откровенно фантастичных версий. Тем не менее едва ли западные акулы пера склонны будут согласиться с Пентагоном относительно «непрофессионального характера» действий российских летчиков, потому что подобные маневры в воздухе требуют филигранной точности.
Так или иначе, США ничего не смогут предъявить российскому руководству, потому что российские ВКС патрулируют небо над Сирией по приглашению сирийских властей, а вот американские БПЛА никаких юридических оснований там находиться не имели. В общем, сюжет пошел наворотами.