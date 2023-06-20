Много чего можно узнать о мире, просто читая новости...

Понятное дело, что нас — простых смертных не посвящают в тонкости многих процессов, которые происходят в мире международной политики. Тем сильнее я люблю новости, которые позволяют украдкой заглянуть за кулису геополитических процессов и узнать для себя много нового о том, что же в мире происходит на самом деле.

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Так, российское министерство обороны опубликовало сообщение, в котором говорится о том, что в ночь на понедельник фрегат «Адмирал Горшков» спас 68 человек с терпящего бедствие судна «Авалон» в Эгейском море. Ну как с судна? - с яхты, а вернее с суперяхты, учитывая количество спасенных.

Я уже подробно рассказывал о том, какую роль так называемый «теневой флот» сыграл как в спасении российской экономики, так и в спасении экономик тех стран, которые Вашингтон называет своими недругами. Так вот, большинство судов в этом «теневом флоте» принадлежат греческим компаниям, которые так просто к послушанию не призовешь, учитывая тот факт, что ни одна страна в мире не может похвастаться тем, что у неё на черный день припасено пару сотен танкеров.

Так вот, «Адмирал Горшков» не просто спасал утопающих в Эгейском море, но и доставил их в бухту острова Калимнос, где они были переданы греческой береговой охране. Это как минимум свидетельствует об определенной степени доверия между Москвой и Афинами, которую греческие власти, по понятным причинам, предпочитают не афишировать.

Кроме того, в сообщении говорится, что в спасении утопающих принимал участие сухогруз «Пижма», который фрегат Северного флота конвоировал в сирийский порт Тартус. Другими словами, «Пижма» везла важный военный груз в Сирию, раз ей было придано такое охранение.

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Что это был за груз, мы даже не будем пытаться гадать, но тут можно вспомнить о беспрестанных жалобах американских военных на «агрессивное поведение» российских ВКС в небе над незаконно возведенными американскими базами. Учитывая, что я уже не раз предсказывал добровольно-принудительное выдворение американцев с сирийской земли, можно предположить, что ждать нам осталось не долго.