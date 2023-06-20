Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Фрегат «Адмирал Горшков» спас 68 человек с тонущего судна в Эгейском море
Много чего можно узнать о мире, просто читая новости...
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

Понятное дело, что нас — простых смертных не посвящают в тонкости многих процессов, которые происходят в мире международной политики. Тем сильнее я люблю новости, которые позволяют украдкой заглянуть за кулису геополитических процессов и узнать для себя много нового о том, что же в мире происходит на самом деле.

реклама

Так, российское министерство обороны опубликовало сообщение, в котором говорится о том, что в ночь на понедельник фрегат «Адмирал Горшков» спас 68 человек с терпящего бедствие судна «Авалон» в Эгейском море. Ну как с судна? - с яхты, а вернее с суперяхты, учитывая количество спасенных.

Я уже подробно рассказывал о том, какую роль так называемый «теневой флот» сыграл как в спасении российской экономики, так и в спасении экономик тех стран, которые Вашингтон называет своими недругами. Так вот, большинство судов в этом «теневом флоте» принадлежат греческим компаниям, которые так просто к послушанию не призовешь, учитывая тот факт, что ни одна страна в мире не может похвастаться тем, что у неё на черный день припасено пару сотен танкеров.

Так вот, «Адмирал Горшков» не просто спасал утопающих в Эгейском море, но и доставил их в бухту острова Калимнос, где они были переданы греческой береговой охране. Это как минимум свидетельствует об определенной степени доверия между Москвой и Афинами, которую греческие власти, по понятным причинам, предпочитают не афишировать.

Кроме того, в сообщении говорится, что в спасении утопающих принимал участие сухогруз «Пижма», который фрегат Северного флота конвоировал в сирийский порт Тартус. Другими словами, «Пижма» везла важный военный груз в Сирию, раз ей было придано такое охранение.

рекомендации
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Что это был за груз, мы даже не будем пытаться гадать, но тут можно вспомнить о беспрестанных жалобах американских военных на «агрессивное поведение» российских ВКС в небе над незаконно возведенными американскими базами. Учитывая, что я уже не раз предсказывал добровольно-принудительное выдворение американцев с сирийской земли, можно предположить, что ждать нам осталось не долго.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #нефть и газ #ближний восток
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США опасаются, что Вашингтон втянулся на Украине в еще один «вечный конфликт»
Экспорт саудовской нефти достиг самой низкой пятимесячной отметки в апреле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
75
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
40
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
18
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
34
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
32
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
1
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
5
Рогозин: 4 "Леопарда" и 27 бронемашин ВСУ потеряли перед позицией российских мотострелков
+
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
3
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
+
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2
BlackRock мoжeт гoтoвитьcя к peгиcтpaции биткoин-ETF
1
Британские танки Challenger 2 засветились недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине
9

Популярные статьи

Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
19
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
4
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
24
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
17
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
5
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
1

Сейчас обсуждают

Василий Поляков
06:27
Опять у интола с наименованием полная жопа.
Китайский инсайдер сообщил, что Raptor Lake Refresh будет иметь флагманский процессор Core i9-14900K
ZeroNull
06:27
Это отговорки! ))) Так то, по твоим словам, получается, они сейчас должны срочно бросать Украину, потому что у них нарисовывается конфликт с Китаем. )))
Китайский полковник изданию wsj: имидж и авторитет российской армии рухнули
FelsheR-BAN100823
06:26
1703 год основания питера для местных украинских долбоебов и жертв эг. Знатно у нынишних нацыков прикипает на флаг освободивший мир от фашизма.
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
ZeroNull
06:24
Из какого пальца ты это высосал? В статье говорится только об одном отставном китайском полковнике! )))
Китайский полковник изданию wsj: имидж и авторитет российской армии рухнули
Dzhereli
06:19
Нет. Просто бы китайцы взяли бы и расхренасили бы все и всех, а не играли бы в великодушие.
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
ZeroNull
06:18
Скорее уж жопная пропаганда задолбала! )))
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
None7
06:09
После того, как МО РФ пыталась выдать уничтоженные комбайны за «леопарды», бесполезно удивляться любой чуши от МО РФ. Поэтому я охотно верю, что комплексы Patriot даже не знали, что РФ их атаковала.
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
Иван Трифонов
06:00
Заглот снова всякую ересь постит
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
ZeroNull
05:58
У тебя глаза не болят от такого количества мониторов? Без шуток.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Kostik_I
05:54
Производитель не указывает такой параметр. Откуда взялись цифры?
Российский ПТРК "Корнет" вот уже 20 лет успешно уничтожает западные танки — MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем