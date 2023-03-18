Вашингтон может и рассчитывает задержаться в Сирии, но у Москвы на это счет другие планы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как я уже говорил, президент Сирийской Арабской Республики не просто так приезжал в Москву. Дамаск нуждается в нефтяных доходах, которых он лишен из-за того, что нефтеносные районы севера страны по-прежнему оккупированы американскими военными, которые без какого-либо зазрения совести добывают и продают сирийскую нефть, даже не думая делать каких-либо отчислений в пользу Дамаска.

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Со своей стороны Москва вынуждена оказывать постоянно увеличивающееся давление на Вашингтон, поскольку последний лишен возможности закончить СВО на своих условиях, а потому он пытается доставить России неприятности везде, где это только возможно. Самым ярким примером тому является нелепый ордер на арест российского лидера Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд.

Имея опыт знакомства с юристами, которые выступали защитниками на заседаниях этой организации, я могу сказать, что Вашингтон очень сильно надавил на МУС, чтобы тот согласился похоронить остатки своей репутации подобным шагом.

И Сирия в этом плане выглядит как наиболее перспективная точка приложения усилий для Москвы, поскольку американцы даже формально никак не могут обосновать свое присутствие на сирийской земле с точки зрения международного права, а выдворение их оттуда принесет одному из главных союзников Москвы в регионе реальную финансовую выгоду.

Вот получается, что глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла не зря недавно жаловался комитету по вооруженным силам американского Конгресса на усилившийся «прессинг» со стороны российских ВКС в Сирии.

По словам генерала, российские летчики всегда оказывали моральное давление на американских военных в Сирии, однако с начала марта этого года количество пролетов российских штурмовиков над американскими базами, которые совершались на низких высотах с полным комплектом подвесного вооружения, значительно выросло.

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Понятное дело, что Асад летал в Москву не чаи гонять, а деньги он мог бы попросить и по телефону. В этом контексте любителей поживиться за чужой счет, обосновавшихся на древней сирийской земле, ждет еще много неприятных моментов.