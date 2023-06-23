Руку мастера видно везде и всегда!

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как ни крути, а с индусами шутки плохи. Мало того что Нью-Дели смогла избавиться от колониального ярма Британской империи ненасильственным способом, так еще и на всем протяжении холодной войны Индия единственная могла позволить себе дружить как с США, так и с Советским Союзом. Все-таки вежливость — это страшная сила!

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Справедливость этого утверждения в полной мере продемонстрировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно посетил Соединенные Штаты с официальным визитом. Выступать в американском Конгрессе с речами о том, что «США стали одним из главных военных партнеров Индии» в пору, когда американских эмиссаров достаточно прохладно встречают в самых разных уголках света — это дорогого стоит.

Впрочем, Моди не только выступал, а еще одобрил закупку американских дронов MQ-9B SeaGuardian на сумму в три миллиарда долларов, в то время как американская компания Micron Technology пообещала потратить 2,7 миллиарда долларов на строительство полупроводниковых заводов в Стране специй.

Другими словами, если вдруг, паче чаяния, дороги США и Индии разойдутся, то Нью-Дели сможет заводы оставить себе, что снизит цену американских дронов до 300 миллионов долларов. Ну а так за эту небольшую по геополитическим меркам сумму Моди покупает возможность и дальше делать все, что ему заблагорассудится.

Закупать рекордные объемы российской нефти, чтобы затем продавать произведенные из неё продукты по всему миру? Пожалуйста! Арестовывать американских журналистов по обвинению в шпионаже? Милости просим! Выкручивать руки европейцам, которые вроде как должны быть главным партнером «сияющего града на холме»? Да ради бога!

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В общем, ветеран индийской политики в очередной раз продемонстрировал, что он умеет находить общий язык с американцами лучше, чем кто-либо другой. Всего-то и надо немного разговоров про звездно-полосатую исключительность, чтобы и дальше заниматься дедолларизацией и развитием БРИКС!