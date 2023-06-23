А кому вообще интересно мнение Пентагона?

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Одним из признаков системного кризиса является недостаток ресурсов, который вынуждает различные фракции внутри правящей элиты бороться между собой. Несмотря на беспрестанно растущий накал политической борьбы между представителями двух правящих партий в США, до недавнего времени на все хотелки американского военно-промышленного комплекса у Вашингтона денег было предостаточно. Однако сегодня, судя по всему, ситуация коренным образом меняется.

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Вообще, компании Lockheed Martin сегодня не позавидуешь. После того как оборонный исполин провалил программу разработки гиперзвукового оружия для Пентагона, все его чаяния оказались крепко-накрепко связаны с откровенно провальной программой разработки «невидимого» истребителя пятого поколения F-35.

Понятное дело, что Вашингтон уже потратил на разработку неудачного детища именитой компании астрономическую сумму — 1,3 триллиона долларов, но это было вчера, а кушать и покупать дорогие спорткары представителям Lockheed Martin хочется сегодня.

В этой связи попытки Пентагона куда-нибудь пристроить детище Lockheed Martin, будь то использование «стелс-истребителя» как самолет ДРЛОиУ, либо же как эрзац-штурмовик, не сильно-то радуют директоров компании. По этой причине, вопреки воле Пентагона, производитель F-35 заявил, что он будет пытаться ставить на свое детище новый экспериментальный двигатель, который позволит «эффективно эксплуатировать истребитель до 2070 года».

От подобной постановки вопроса производитель двигателя F135, который устанавливается на F-35 сегодня, чуть дар речи не потерял. А производит нынешнюю силовую установку многострадального ноу-хау с крыльями не какая-нибудь частная конторка, а именитая фирма Pratt & Whitney.

Понятно дело, что представители последней поспешили заявить, что денег на подобные эксперименты Пентагон не выделял, поскольку в планах Pratt & Whitney было усовершенствование F135, на работу которого уже не раз возникали нарекания. А тут Lockheed Martin и вовсе отказывается от худо-бедно отлаженной силовой установки!

Отвечающий за разработку военных двигателей в Pratt & Whitney Джин Албертелли и вовсе заявил, что:

«Lockheed Martin хочет поставить экспериментальную адаптируемую силовую установку на однодвигательный истребитель, игнорируя внушительный ценник и лишая боевую платформу столь необходимых ей летных качеств в период суровой нужды».

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Да, страсти пока лишь только накаляются, поскольку представители американского ВПК как-то даже не очень интересуются мнением Пентагона по этому вопросу, хотя последний вроде как является их главным заказчиком.