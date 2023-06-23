Самонадеянность - порок древний...

Когда я учился на переводческом факультете, а с тех пор прошло уже добрых лет двадцать, мои далеко немолодые преподаватели рассказывали, что еще в годы их студенчества им обещали, что они останутся без работы из-за стремительного развития машинного перевода. Добрых пятьдесят лет спустя у нас в стране не только нельзя нанять хорошего переводчика ввиду беспрестанных предсказаний о скором исчезновении этой профессии, так в СМИ еще и начали появляться сообщения о том, что скоро и журналисты могут остаться не у дел из-за вездесущих бездушных железок.

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В попытках стимулировать потребление еще сильнее западные элиты пытаются нас убедить, что мы живем в мире будущего, в котором вчерашние проблемы не будут беспокоить ровным счетом никого, и эти попытки, как мы сегодня можем констатировать, подчас стоят людям жизни.

Так, западные журналисты раскопали старое интервью генерального директора компании OceanGate Стоктона Раша, который недавно погиб на борту созданного им батискафа «Титан» во время спуска к обломкам легендарного «Титаника». В этом интервью Раш заявляет, что он не хочет нанимать «пятидесятилетнего белого эксперта по управлению подводными аппаратами с опытом службы подводником», потому что подобные «персонажи», по его мнению, не сильно-то вдохновляют широкие массы.

Вообще, Рашу надо отдать должное, поскольку он оказался куда прозорливее того же Илона Маска, выступающего за развитие туристических полетов в космос, потому что космос от нас точно никуда не денется, а вот останки «Титаника» на океанском дне разрушаются рекордными темпами и уже совсем скоро от них совсем ничего не останется.

Понятное дело, что состоятельные туристы готовы были выложить целое состояние за возможность увидеть то, что совсем скоро уже никто увидеть воочию не сможет, но убежденность в том, что «кто угодно может управлять батискафом с помощью джойстика за тридцать долларов», сыграла с генеральным директором OceanGate злую шутку, поскольку она стоила жизни не только ему, но и пассажирам на борту «Титана».

Впрочем, как оказалось, Раш все-таки нанял видавшего виды военного эксперта Дэвида Лохриджа, который затем со скандалом был уволен из компании OceanGate в 2018 году. Как оказалось, Лохридж дал разгромную оценку безопасности разрабатываемых в компании батискафов, указав на недостаточно качественное углеродное волокно, которое использовалось при строительстве «Титана».

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Именно этот недостаток, судя по всему, и стал фатальным для всех пяти пассажиров злополучного батискафа, которые теперь навсегда станут частью легенды о «Титанике». Что же касается компании OceanGate, то её ждут бесконечные судебные тяжбы и скорое банкротство. Вот что бывает, когда люди не хотят слушать профессионалов.