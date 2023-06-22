Иди поспорь с наследным принцем...

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как я уже отмечал, Соединенные Штаты объявили июнь месяцем чествования ЛГБТ-сообщества, но чествование сразу не задалось. Во-первых некогда самая популярная марка пива в США Bud Light потеряла первое место по продажам в Северной Америке из-за бойкота, который американские консерваторы объявили в связи с привлечением трансгендера к рекламной компании пива. Во-вторых, прием трансгендеров в Белом доме закончился пренеприятнейшей историей.

реклама

Наконец, саудовский регулятор, контролирующий распространение медийного контента в королевстве, заявил, что новая часть известной франшизы Marvel «Человек-паук: Паутина вселенных» не будет транслироваться в королевстве, если только правообладатель не внесет в фильм изменения, которые приведут его в соответствие с национальными законами Саудовской Аравии.

Детали требуемых правок не разглашаются, но ближневосточные СМИ спекулируют на том, что Эр-Рияд потребует убрать из фильма демонстрацию флага ЛГБТ-сообщества. Напомню, что Саудовская Аравия является самой влиятельной страной в арабском мире, на территории которой расположены главные мусульманские святыни.

Нетрудно догадаться, что данное решение создаст прецедент, когда другие страны Ближнего Востока последуют примеру Эр-Рияда. В общем, на культурной экспансии Соединенных Штатов можно ставить крест, потому что если раньше любые запреты на демонстрацию того или иного контента американских студий заканчивались причитаниями в западных СМИ об «ущемлении прав человека в отсталых странах», сегодня никто на эти причитания даже внимания не обращает.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Если вспомнить о том, как отечественный Роскомнадзор предпринимал последовательные шаги по «приземлению» западных IT-гигантов в отечественной юрисдикции, можно не сомневаться, что эпоха неконтролируемого распространения выгодной Соединенным Штатам информации заканчивается и происходит это крайне стремительно.