Как я уже отмечал, Соединенные Штаты объявили июнь месяцем чествования ЛГБТ-сообщества, но чествование сразу не задалось. Во-первых некогда самая популярная марка пива в США Bud Light потеряла первое место по продажам в Северной Америке из-за бойкота, который американские консерваторы объявили в связи с привлечением трансгендера к рекламной компании пива. Во-вторых, прием трансгендеров в Белом доме закончился пренеприятнейшей историей.
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Наконец, саудовский регулятор, контролирующий распространение медийного контента в королевстве, заявил, что новая часть известной франшизы Marvel «Человек-паук: Паутина вселенных» не будет транслироваться в королевстве, если только правообладатель не внесет в фильм изменения, которые приведут его в соответствие с национальными законами Саудовской Аравии.
Детали требуемых правок не разглашаются, но ближневосточные СМИ спекулируют на том, что Эр-Рияд потребует убрать из фильма демонстрацию флага ЛГБТ-сообщества. Напомню, что Саудовская Аравия является самой влиятельной страной в арабском мире, на территории которой расположены главные мусульманские святыни.
Нетрудно догадаться, что данное решение создаст прецедент, когда другие страны Ближнего Востока последуют примеру Эр-Рияда. В общем, на культурной экспансии Соединенных Штатов можно ставить крест, потому что если раньше любые запреты на демонстрацию того или иного контента американских студий заканчивались причитаниями в западных СМИ об «ущемлении прав человека в отсталых странах», сегодня никто на эти причитания даже внимания не обращает.
Если вспомнить о том, как отечественный Роскомнадзор предпринимал последовательные шаги по «приземлению» западных IT-гигантов в отечественной юрисдикции, можно не сомневаться, что эпоха неконтролируемого распространения выгодной Соединенным Штатам информации заканчивается и происходит это крайне стремительно.