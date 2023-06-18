И вот пойди поспорь с таким человеком.

Как ну крути, а старик Арни остается по-настоящему выдающейся личностью. Один из самых знаменитых бодибилдеров в истории успел сделать головокружительную карьеру в кинематографе, несмотря на проблемы с английским, а затем еще и стал губернатором штата Калифорния, который до недавнего времени гордо и по праву именовался «золотым штатом». В общем, если не брать его привычку часто проводить время с госпожой Тунберг, Арнольд не просто точно знает, чего он хочет от жизни, но он еще и умеет желаемое получать.

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В этом смысле стоит прислушаться к его мнению относительно следующих президентских выборов в США, победу на которых, по мнению семикратного «Мистера Олимпии», можно заполучить без каких-либо проблем.

Старик Арни уверен, что на грядущих выборах избиратель будет голосовать против ненавистных ему кандидатов, а потому умеренный «не слишком старый» претендент может легко оказаться в Белом доме. Сложно сказать, насколько 75-ти летний Шварценеггер может считаться «не слишком старым» по сравнению с 80-ти летним Байденом, но зато у вчерашней звезды американского кинематографа все в порядке с публичными выступлениями, чего нельзя сказать про «старика Джо».

Последний вот недавно закончил свое публичное выступление фразой: «Боже, храни Королеву», что звучит немного страшно, учитывая, что США воевали с Великобританией за право выйти из-под управления британской короны, и что королева, к большому сожалению всего мира, недавно почила.

Что касается Трампа, то попытки американской правоохранительной системы засадить его за решетку все больше и больше треяют последние признаки приличия, а потому его способность закончить избирательную гонку на свободе находится под большим вопросом.

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Единственная проблема, которая может помешать Шварценеггеру удовлетворить его президентские амбиции, является тот факт, что он родился на территории Австрии, что в соответствии с американским законодательством мешает ему принять участие в избирательной гонке. Кроме того, разобщенные американские элиты недаром выбрали Байдена как давнего политического игрока, который может выступать арбитром в их спорах. Еще один политический аутсайдер вроде Трампа стабильности Соединенным Штатам точно не добавит. Впрочем, новые участники только лишь прибавляют яркости и без того захватывающей избирательной гонке, на кону в которой стоит судьба всего коллективного Запада.