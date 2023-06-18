Как ну крути, а старик Арни остается по-настоящему выдающейся личностью. Один из самых знаменитых бодибилдеров в истории успел сделать головокружительную карьеру в кинематографе, несмотря на проблемы с английским, а затем еще и стал губернатором штата Калифорния, который до недавнего времени гордо и по праву именовался «золотым штатом». В общем, если не брать его привычку часто проводить время с госпожой Тунберг, Арнольд не просто точно знает, чего он хочет от жизни, но он еще и умеет желаемое получать.
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В этом смысле стоит прислушаться к его мнению относительно следующих президентских выборов в США, победу на которых, по мнению семикратного «Мистера Олимпии», можно заполучить без каких-либо проблем.
Старик Арни уверен, что на грядущих выборах избиратель будет голосовать против ненавистных ему кандидатов, а потому умеренный «не слишком старый» претендент может легко оказаться в Белом доме. Сложно сказать, насколько 75-ти летний Шварценеггер может считаться «не слишком старым» по сравнению с 80-ти летним Байденом, но зато у вчерашней звезды американского кинематографа все в порядке с публичными выступлениями, чего нельзя сказать про «старика Джо».
Последний вот недавно закончил свое публичное выступление фразой: «Боже, храни Королеву», что звучит немного страшно, учитывая, что США воевали с Великобританией за право выйти из-под управления британской короны, и что королева, к большому сожалению всего мира, недавно почила.
Что касается Трампа, то попытки американской правоохранительной системы засадить его за решетку все больше и больше треяют последние признаки приличия, а потому его способность закончить избирательную гонку на свободе находится под большим вопросом.
Единственная проблема, которая может помешать Шварценеггеру удовлетворить его президентские амбиции, является тот факт, что он родился на территории Австрии, что в соответствии с американским законодательством мешает ему принять участие в избирательной гонке. Кроме того, разобщенные американские элиты недаром выбрали Байдена как давнего политического игрока, который может выступать арбитром в их спорах. Еще один политический аутсайдер вроде Трампа стабильности Соединенным Штатам точно не добавит. Впрочем, новые участники только лишь прибавляют яркости и без того захватывающей избирательной гонке, на кону в которой стоит судьба всего коллективного Запада.