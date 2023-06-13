Кто прав, кто виноват - не разберешь.

Многие называют бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника фигурой скандальной, однако судя по тому, что теперь он занял пост замминистра иностранных дел, с возложенными на него обязанностями представлять интересы своей страны в Германии он справился.

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В этом контексте достаточно трудно комментировать его заявление о том, что Германия без какого-либо перенапряжения сил может поставить Украине в три раза больше танков, хотя бы потому, что это правда.

От того же Мельника нам стало известно, что в общей сложности танков Leopard 2 Киев получил восемнадцать штук, половину из которых ВС РФ уже успели уничтожить в ходе так называемого «контрнаступления». Бывший посол точно подметил, что у Бундесвера подобных «кошек» на вооружении стоит свыше трехсот единиц, что говорит о том, что Берлин может спокойно расстаться с полусотней машин этого типа. Да, вне всяких сомнений, может, только зачем ему это нужно?

Ведь именно с танками Leopard 2 у Киева произошел самый неприятный медийный провал с момента начала СВО из-за того, что российское Министерство обороны сделало кадры уничтожения немецких танков на Украине достоянием общественности.

Даже самые антироссийские комментаторы на Западе не могли после этого скрыть своего разочарования, ведь в их представлении Киев должен был сделать с немецкими машинами «что-нибудь этакое», не имея ни артиллерийских снарядов, ни авиации в сколько-нибудь товарном количестве. Как это должно было произойти — одному богу известно, но ожидания - вещь такая.

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Со своей стороны Киев, который лишился в ходе СВО нескольких тысяч единиц советской бронетехники, был рад получать восемнадцать немецких танков и использовал их по назначению. С одной стороны, Мельник старается заполучить как можно больше танков для представляемой им страны, хотя он не может не понимать, что хоть 20, хоть 50 немецких бронированных «кошек» погоды в рамках СВО не делают никакой. Конечно, Киев ожидал от коллективного Запада совсем другой помощи, но ожидания — вещь паршивая.