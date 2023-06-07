А казался вполне себе добродушным дядькой...

Мало кто заметил, что недавний министерский саммит БРИКС в ЮАР сопровождался встречей «друзей БРИКС», в которой участвовали представители двух самых влиятельных стран на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии и Ирана, успевшие даже провести переговоры в двухстороннем формате.

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О том, какой эффект это произвело на страны коллективного Запада, можно судить по тому, с какой помпой США и их союзники праздновали в этом году годовщину высадки американских войск в Нормандии.

Выступая на этом мероприятии, министр обороны США Ллойд Остин нарушил все формальные нормы приличия, заявив, что западные союзники сражались в годы Второй мировой войны за «мировой порядок, построенный на правилах», и победили. Приведенный выше эвфемизм используется западными политиками для описания системы, в которой Вашингтон диктует свою волю всем остальным государствам мира.

За бортом истории осталась жертва двадцати восьми миллионов советских граждан, сложивших свои головы за освобождение мира от коричневой чумы - фашизма, союзнический долг и установленные после Победы нормы международного права. Оказывается, высаживавшиеся в Нормандии сражались за американскую гегемонию!

Впрочем, в последнее время с публичными выступлениями у американского генералитета дела откровенно не клеятся. Остина это, впрочем, не остановило, поскольку он пошел дальше и начал сравнивать нынешнее противостояние на Украине с борьбой американских солдат против Третьего рейха.

И тут Милли совершил роковую ошибку, покусившись на «священную корову» американской политики — на уровень потребления американского общества, заявив жителям «демократических стран» о необходимости «рискнуть собственным комфортом». Ведь все эти разговоры про неспособных найти на карте ту или иную страну мира американцев появились лишь из-за того, что в США существует негласная договоренность между обществом и властью. Пока власть дает обществу потреблять, последнее не лезет в дела собственных элит, которые устраивают военные похождения по всему миру.

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Недавно вот Вашингтон начал военную интервенцию в Перу, отправив туда свои регулярные войска, но цокающие языками по поводу мнимых прегрешений России западные журналисты даже внимания на это не обратили! Другое дело, что в случае нарушения статус-кво у западных обществ появится множество вопросов к собственным элитам. А о нём Остин фактически и заявил...