Грузовик исчез, водитель тоже, кадров горящего грузовика ни у кого нет.

Так уж повелось, что со дня терактов 11 сентября 2001 года я с большой осторожностью отношусь ко всем заявлениям о происшествиях на территории США. И дело даже не в том, что в тот страшный день в Нью-Йорке обрушился третий небоскреб, в который никакой самолет не влетал, а в том, что я давно интересуюсь военной историей.

реклама

Так вот, в 1945 году в легендарный небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг» врезался военный бомбардировщик Б-25 «Митчелл», проделав в нем внушительную дыру, что вызвало сильный пожар. Однако здание прекрасно стоит по сей день, в то время как обрушившиеся в 2001 году «Башни-близнецы» проектировались с учетом истории «Эмпайр-стейт-билдинг». Это я к тому, что используемая при строительстве зданий арматура не плавится при температуре горения авиационного керосина, а это где-то 800 градусов.

Так вот, читая новости об обрушении пролета трассы федерального значения в Филадельфии, а речь идет о так называемой межштатной магистрали I-95, соединяющей целых пять штатов, я встретил с десяток комментариев о том, что американские власти снова что-то темнят.

Дело в том, что по официальной версии под пролетом магистрали загорелся бензовоз, после чего та обвалилась. Произошло это в воскресенье, когда на дороге было мало машин. Следов бензовоза на фотографиях нет, ни причин аварии, ни информации о водителе американские власти не сообщают, а самое главное — вывороченные куски арматуры на одном из фото. Понятное дело, если бы прилетела ракета и разворотила магистраль, но как рядовой пожар может сделать что-то подобное?

И что еще более любопытно — о произошедшем сразу же сообщили в Белый дом, хотя непонятно, какие меры должен был принять старик Джо в связи с чрезвычайным происшествием, в котором вроде даже как никто и не погиб.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Тут, конечно, можно было бы сразу же вспомнить про Петра и Баширова, но в последнее время целый ряд стран мира заявлял Вашингтону о недопустимости той риторики, которую тот в отношении них использовал, да и внутриполитический климат в «сияющем граде на холме» оставляет желать много лучшего. Двух главных кандидатов в президенты собираются судить, а 49% избирателей заявляют, что проголосовали бы за кого-то третьего, если Байден снова сразится с Трампом. В общем, все смешалось в датском королевстве...