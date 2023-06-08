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Как лучший журналист США загубил свою карьеру, смешав Каховскую ГЭС и НЛО
История, мягко говоря, странная...
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Я люблю собирать поговорки и пословицы разных стран мира, потому что проверку временем переживают только самые лучшие мысли и идеи. К сожалению, в ситуации с человеком, который еще вчера был лучшим журналистом США, полностью справедливой оказалась фраза «короля делает его свита».

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Да, Такер Карлсон проверку временем не прошел, потому что после увольнения с кабельного телеканала Fox News он не просто остался без команды, готовившей его передачи, но и попал в сферу влияния Илона Маска, о роли которого в современной политике я уже подробно рассказывал.

В своей первой десятиминутной передаче для социальной сети Twitter Такер Карлсон полностью дискредитировал себя как журналист, смешав подрыв Каховской ГЭС украинскими военными и историю о зеленых человечках, которые якобы уже попали в руки западных спецслужб. Вообще, наслушавшись собственных историй о том, как своими разговорами о программе «Звёздных войн» Вашингтон разрушил Советский Союз, американские политтехнологи старательно распространяют в сети историю о том, что ФБР давно уже получили от пришельцев все необходимые им технологии для победы над Россией и Китаем. Ну а что, гиперзвук в США испытать не смогли, но зато припрятали в ангарах такое, что даже подумать страшно...

Есть у этой истории и второе дно, если попытка «напустить туману» все-таки выйдет Такеру Карлсону и Илону Маску боком, Вашингтон всегда сможет заявить, что разговоры о роли Киева в подрыве Каховской ГЭС и истории о пришельцах — это все сказки для дурачков, которые даже упоминать в приличном обществе неприлично.

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Стоит отметить, что Карлсона выводят из игры в преддверии президентских выборов в США, пытаясь полностью разрушить созданный им образ честного и порядочного журналиста. Учитывая тот факт, что в США недавно разбился частный самолет, на котором летели дочка и внучка миллионера Джона Румпеля, одного из главных спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа, удивляться тут не приходится. Непосредственно перед падением самолет долгое время сопровождали истребители F-16, но СМИ утверждают, что это никакого отношения к самому падению не имеет. Так что мы не знаем, сделали ли Карлсону то предложение, «от которого нельзя отказаться». Учитывая нынешний политический климат в США, можно не сомневаться, что в ход там идут любые средства.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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