Старый слоган по-новому: догоним и накормим!

Пока баталии на углеводородном фронте не затихают ни на час, ведущие экономики мира готовятся перейти к другому противостоянию — противостоянию продовольственному. Страны Запада уже давно перешли на использование генномодифицированных культур, которые предполагают ежегодную закупку семян у американских и европейских агрогигантов.

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Понятное дело, что подобный поворот дает странам коллективного Запада небывалый контроль над развивающимися странами, которые за любые высказывания против Вашингтона могут лишиться возможности покупать западные семена уже на следующий год.

Недаром самой известной фразой Генри Киссинджера, одного из апологетов американской внешней политики, является утверждение о том, что тот, кто контролирует продовольствие, контролирует все народы земного шара.

Понятное дело, что Москва не может позволить морить развивающиеся страны мира голодом как по чисто гуманным соображениям, так и по политическим. Кроме того, огромное количество продовольствия понадобится Китаю и Индии, которые все сильнее втягиваются в производственную гонку. Другими словами, российское правительство должно иметь возможность кормить большую часть населения земного шара уже завтра.

В свете этого недавнее заявление вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что выделенные в прошлом году три миллиарда рублей помощи, полученные аграриями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей РФ, позволили засеять озимыми площадь в 1,3 миллиона гектар, говорит о том, что Москва прекрасно понимает вызовы новой глобальной игры еще на этапе расстановки фигур на шахматной доске.

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Более того, по словам Абрамченко, в этом году федеральный центр увеличит объем предоставляемой поддержки до 4,5 миллиардов рублей, в то время как на поддержку занятости на селе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях планируется потратить 952 миллиона рублей. Можно не сомневаться, что поддержка сельского хозяйства в новых областях России позволит нашей стране улучшить свои и без того неплохие позиции в рейтинге сельскохозяйственных супердержав.